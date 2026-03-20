Arbetsledare projekt till EKS Sverige!
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Svetsarjobb / Umeå Visa alla svetsarjobb i Umeå
2026-03-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
EKS Sverige AB är en komplett mekanisk verkstad med lång och gedigen erfarenhet inom svetsning, plåtbearbetning, industriservice och maskinbearbetning. Vi stöttar allt från industri- till bygg- och teknikföretag med både akuta insatser och långsiktiga produktionslösningar. I vår verkstad på Söderslätt i Umeå möter du en modern maskinpark, kunniga kollegor och en arbetsmiljö där kvalitet, hållbarhet och punktlighet alltid står i centrum.
EKS ingår i XBM gruppen, en rikstäckande företagsgrupp med åtta bolag, där UBM är ett av systerföretagen. Hos oss präglas vardagen av stort eget ansvar, korta beslutsvägar och en flexibilitet som gör att du verkligen kan påverka ditt arbete. Vi är ett team med en familjär känsla där alla hjälper varandra och där samarbete och omtanke är en naturlig del av kulturen. Nu söker vi en arbetsledare som vill bli en viktig del av vårt gäng och vara med och utveckla verksamheten vidare!Arbetsuppgifter
Som arbetsledare hos EKS Sverige AB får du en viktig roll i att leda och samordna våra uppdrag, framför allt ute på fältet hos kund. Du ansvarar för att planera och följa upp arbetet för team på mellan två och sex personer, och ser till att projekten genomförs enligt uppsatta krav på kvalitet, tid och säkerhet. Rollen innebär att du håller ihop hela genomförandet - från materialbeställningar och dokumentation till att vara den naturliga kontakten mellan kund, medarbetare och vår verkstad i Umeå. Du driver projekten ute hos kund framåt, stöttar våra svetsare och mekaniker när det behövs och bidrar till att skapa goda och långsiktiga kundrelationer. Arbetet är varierat, hands-on och kräver förmåga att både lösa problem i stunden och hålla ordning på helheten. Profil
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund, som svetsare, mekaniker eller i en liknande roll, och som nu vill ta nästa steg in i arbetsledning och projektansvar. Du har erfarenhet av att arbeta i eller koordinera mindre projekt och trivs med att vara den som håller ihop människor, planering och leveranser. Som person är du social, tydlig och strukturerad, med en naturlig känsla för ordning och reda. Du är trygg i att samarbeta nära både kunder och kollegor, och du motiveras av att se till att arbetet flyter på från start till mål. Rollen passar dig som har driv, ansvarskänsla och viljan att utvecklas vidare - både i yrket och tillsammans med oss på EKS. Rollen kräver körkort.
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Clockwork med ambition att övergå till en anställning hos EKS Sverige efter 6 månader. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta Malin Tengman via tfn: 073 - 351 27 28. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande. Ansök därför snarast möjligt, dock senast den 19 april via www.clockworkpersonal.se.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Renmarkstorget 10 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Arbetsplats
EKS Sverige Kontakt
Malin Tengman malin.tengman@clwork.se +46 73 351 27 28
9810660