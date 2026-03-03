Arbetsledare Jureskogs Nyköping
Vi älskar fastfood och speciellt burgare. Vi tror lite naivt att nästan alla gör det. Det är ju enkelt, gott och roligt! Men i vägen för denna självklarhet står en utbredd tro att snabbmat är lika med skräpmat. Och i många fall är det så. Det ska vi ändra på! För varför ska enkelt vara lika med dåligt? Dåligt för dig, för miljön och för djuren? Det är ju helt bakvänt! Det vi tycker bäst om ska också vara bäst och det ska finnas godhet i gott. Det präglar allt vi gör på Jureskogs. I allt från val av leverantörer, personalpolicy, produktutveckling och allmänt hyfs. Kultur är viktigt för oss, vi tror oss veta att vi aldrig kan bli ett schysst ställe att hänga på för våra gäster, om vi inte är ett lika schysst ställe att jobba på. Allt börjar med människorna som jobbar här och hur vi jobbar ihop. Vem orkar jobba eller äta på ett ställe med dålig stämning? Vi kallar vår kultur för High Five.
Vi söker dig som älskar hamburgare lika mycket som vi gör! (Äh, ok då - kanske
inte LIKA mycket som vi, men du måste älska människor! En snabbmatsupplevelse
som vi ser det, ligger lika mycket i alla oss som jobbar här som i själva
hamburgaren). Vi vill ha vänliga och glada typer, som kan servera en glad
upplevelse till både oss i teamet och till våra gäster, även när klockan är sen
eller när tempot suger orken ur dig likt de sista skvättarna av läsken som
slurpas upp i sugröret. (Ren poesi ju!). Kanske låter övermäktigt, men vi hjälps
åt, vi hjälper varandra att vara bra. Alltid.
Behöver vi skriva att vi lägger stor vikt på din inställning och personlighet?
Om rollen;
• Leda och fördela arbetet på plats
• Variera sina stationer
• Utbilda och uppmuntra sina medarbetare
• Se till att den dagliga driften fungerar. Gästerna får bästa upplevelsen och att personalen mår bra
• Beställa varor och kontrollera lager så att restaurangen alltid kan erbjuda fullt sortiment
• Arbetet inebär varierande arbetstider
• Lön enligt kollektivavtalet HRF samt arbetsledartillägg
• Tjänstens start är enligt överenskommelse
Det är en spännande och rolig resa vi har framför oss, så tveka inte, skicka in ditt cv och följ med! Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jureskogs Invest AB
