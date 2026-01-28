Arbetsledare IT till Gröna Lund
2026-01-28
Gillar du att coacha och vägleda andra, har ett stort intresse för IT och teknik samt drivs av att ge riktigt bra service? Då kan detta vara rollen för dig!
Som Arbetsledare IT får du en central roll bakom kulisserna där du samordnar och utvecklar IT-leveransen till våra medarbetare i Parks and Resorts, så att våra gäster får en smidig, trygg och minnesvärd upplevelse.
Om rollen
I rollen som Arbetsledare IT ansvarar du för att samordna och leda den dagliga IT-driften i våra fyra parker, i nära samarbete med respektive parks I IT-supportmedarbetare som du arbetsleder. Du fungerar som ett stöd i både prioriteringar och tekniska frågor och bidrar till en stabil, proaktiv och serviceinriktad IT-miljö.
Du arbetar nära verksamheten och har en viktig roll i att säkerställa att ärenden hanteras effektivt, att information hålls uppdaterad och att eventuella utmaningar fångas upp och eskaleras i tid. Rollen kombinerar struktur och planering med ett operativt, hands-on arbetssätt.
I rollen ingår bland annat att:
• Leda och samordna det dagliga arbetet kopplat till IT-drift i samtliga parker
• Stötta IT-supportmedarbetarna i tekniska frågor, prioriteringar och pågående ärenden
• Tilldela och samordna nya och befintliga ärenden i IT-funktionens ärendehanteringssystem
• Samverka med nyckelpersoner inom parkdriften
• Identifiera förbättringsområden och dokumentera samt eskalera dessa vidare
• Säkerställa tydlig och proaktiv kommunikation för hög service och leverans
Om dig
Vi söker dig som är självgående och trivs i en roll där du får kombinera planering och struktur med att vara operativ och lösningsorienterad. Du tycker om att guida, stötta och coacha andra samt har lätt för att anpassa din kommunikation efter mottagarens tekniska nivå.
Du har en naturlig servicekänsla och tar stort ansvar för att samarbetet fungerar, både inom IT-funktionen och ute i parkerna. För att trivas i rollen tror vi att du gillar ordning och reda, samtidigt som du är flexibel när vardagen kräver det.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av IT-support eller liknande arbete
• Har god förmåga att kommunicera med personer med olika teknisk kunskap
• Trivs med att vägleda och stötta andra, både i vardagen och långsiktigt
• Är strukturerad och värdesätter dokumentation och uppföljning
• Har erfarenhet av kassasystem och kortbetalningar (meriterande)
Vi erbjuder
Hos oss får du en varierad och ansvarsfull roll i en unik miljö där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett engagerat team med stort samarbete och får möjlighet att påverka och utveckla IT-arbetet i våra parker. Vi erbjuder en arbetsplats där teknik, upplevelser och människor står i centrum.
Praktisk information om tjänsten
Tjänsten är en säsongsanställning som sträcker sig från etableringen av parkerna under våren till avetableringen efter Halloween i november.
Arbetstiderna varierar över säsongen. Under etablering och avetablering förekommer främst kontorstider, medan tjänsten under parkernas öppettider är schemalagd för att följa verksamhetens behov, inklusive arbete på helger tillsammans med kollegor.
Ansökan, kontakt och avslut
Sista ansökningsdag är 11 februari, men urval sker löpande. Så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi tillsätter rollen när vi hittat rätt kandidat och startdatum är från och med 1 mars. Tjänsten är stationerad på Gröna Lund, men innebär även stöd till våra övriga parker och IT-supportmedarbetarna.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot ett spännande år tillsammans med just dig!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johannes Aurén, Chef IT / Operations, via johannes.auren@parksandresorts.com
.
Vi värnar om en inkluderande rekryteringsprocess och ser mångfald som en styrka i vår organisation.
Om Parks and Resorts
Parks and Resorts är Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Utöver att leverera skratt och upplevelser till över 3 miljoner besökare årligen, driver eller stödjer Parks and Resorts olika forsknings- och bevarandeprojekt för hotade arters fortlevnad. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling.
