Arbetsledare

B. King 3 AB / Restaurangbiträdesjobb / Jönköping
2025-08-14


ARBETSLEDARE
Ett bevis på att medarbetarna verkligen trivs är att många väljer att stanna kvar. Och när du trivs på jobbet finns alla möjligheter att få arbetsuppgifter med större ansvar. Har du erfarenhet av serviceyrket från en annan eller liknande bransch är kanske det här något för dig. Som arbetsledare ser du till att allt fungera perfekt under ditt skift. Du fördelar arbetsuppgifterna, utbildar och inspirerar nya medarbetare, och ser framförallt till att alla trivs. Den utbildning som krävs för att bli arbetsledare får du av oss. Vi är alltid intresserande av duktiga arbetsledare. Vårat krav på dig är att du pratar flytande svenska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: sridhar@bking.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jönköping".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
B. King 3 AB (org.nr 559428-1759)
Hästhovsvägen 2, 554 54 Jönköping (visa karta)
554 54  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Burger King Jönköping

Kontakt
DC
Sridhar Abburi
sridhar@bking.se

Jobbnummer
9459154

