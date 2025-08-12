Arbetsledare
Nibe AB / Chefsjobb / Markaryd Visa alla chefsjobb i Markaryd
2025-08-12
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nibe AB i Markaryd
, Ljungby
, Malmö
, Ronneby
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma en mer hållbar framtid, tillsammans med ett av Sveriges starkaste varumärken?
På NIBE kombinerar vi det stora bolagets möjligheter med den lilla organisationens närhet och engagemang. Här är vägen till beslut kort, nytänkandet stort och gemenskapen stark. Nu söker vi en engagerad och trygg arbetsledare till vår plåt-/måleriavdelning - en roll där du får möjlighet att leda och bidra till både utveckling och goda resultat
En dag på jobbet
Som arbetsledare är du en viktig del av vårt team och bidrar till att skapa en trygg, effektiv och utvecklande arbetsmiljö. Du leder och fördelar arbetet i produktionen med fokus på kvalitet, god arbetsmiljö och lönsamhet. Dina dagar präglas av nära samarbete med ditt team, där du:
• Planerar produktionen och ser till att resurserna används på ett smart och hållbart sätt.
• Stöttar medarbetarna i deras dagliga arbete och säkerställer att de har rätt förutsättningar för att lyckas.
• Följer upp produktion och drift, inklusive arbetsmiljö och kvalitetsfrågor, tillsammans med övriga arbetsledare på avdelningen.
• Driver förbättringsarbete inom både processer och arbetsmetoder.
• Ansvarar för att arbetsplatsen är säker och att våra rutiner och föreskrifter följs
Stämmer det här in på dig?
För att lyckas i rollen behöver du kunna skapa struktur, sätta tydliga mål och följa upp resultat på ett engagerat sätt. Vi söker dig med en positiv grundsyn och förmåga att inspirera och stötta andra. Du kommunicerar tydligt och förtroendeingivande, och bygger goda relationer genom att vara lyhörd och närvarande i ditt ledarskap.
Du är trygg i att fatta beslut som bidrar till utveckling - både för individen och för verksamheten. Vi tror på ett ledarskap som bygger på tillit, tydlighet och utveckling - både för dig och ditt team
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsledning inom tillverkningsindustrin, kunskap om kvalitetsfrågor samt vana vid ackordslönesystem.
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får utlopp för din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder.
Välkommen att söka tjänsten
Låter det här som din nästa utmaning? Du söker jobbet via vår hemsida www.nibe.se
under "lediga jobb". Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, men senast den 7 september 2025. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta någon av oss. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nibe AB
(org.nr 556056-4485), https://www.nibe.eu/sv-se/om-nibe/jobba-hos-oss/lediga-jobb Arbetsplats
Nibe AB Kontakt
HR Partner
Anna Nilsson anna.k.nilsson@nibe.se 0433-27 30 00 Jobbnummer
9454927