Arbetsledande kyrkvaktmästare
Särö pastorat / Trädgårdsanläggarjobb / Kungsbacka Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Kungsbacka
2026-07-30
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Särö Pastorat består av Vallda, Kullavik och Släps församlingar vid havet i Kungsbacka kommun, strax söder om Göteborg. Våra vackra kyrkor, kyrkogårdar och vår fina församlingsgemenskap har en stor roll i människors liv.
Vi ansvarar för tre kyrkor, församlingshem, pastorsexpedition, två kyrkogårdar, två bisättningshus och en ödekyrkogård.
Pastoratets kyrkogårdar, grönytor och fastigheter sköts av vaktmästeriet som består av sex kyrkvaktmästare samt två säsongsanställda vaktmästare och sommararbetande ungdomar.
Vaktmästeriet arbetar även vid begravningar, vigslar, dop och sköter teknik/ljud/ljus/musik samt är ansvariga för iordningställande vid stora arrangemang.
Som arbetsledande kyrkvaktmästare är du chef för vaktmästeriet med ansvar för personal, bemanning och löpande planering och administration för vaktmästarna. Du stödjer, inspirerar och samordnar de kompetenser som finns i arbetslaget i det löpande arbetet samt har visst budgetansvar och gör beställningar.
Du är också en del av arbetslaget och arbetar som kyrkvaktmästare med skötsel av kyrkogårdar, grönytor och fastigheter samt medverkar vid gudstjänster och kyrkliga handlingar som dop, vigsel och begravningar.
Viss del av arbetet är alltså administrativt på pastorsexpeditionen och viss del är praktiskt arbete ute. Du arbetar självständigt och får vid behov stöd av din arbetsledare Kristian.
Vi söker..
• .dig som är en trygg och erfaren arbetsledare. Du har god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra samt kan ta egna beslut.
Vi vill att du kan se helhet och kan planera upp arbete på kort och lång sikt.
Du har stor praktisk erfarenhet och kunskap men är också en god administratör som tycker om ordning och reda.
Du är lyhörd och nyfiken på att lära nytt samt beredd att möta församlingsbor i livets alla skeden.
Du är medlem i Svenska kyrkan och delar självklart Svenska kyrkans värderingar. Publiceringsdatum2026-07-30Kvalifikationer
Gott ledarskap - Erfarenhet av att leda ett arbetslag och hantera personalfrågor.
Erfarenhet av arbete inom skötsel av trädgårdsanläggning, fastighet och maskiner. En fördel om du har arbetat som kyrkvaktmästare i Svenska kyrkan.
Erfarenhet av administrativt arbete i olika system.
Du har B-körkort, har du dessutom tillgång till bil är det bra.
Anställningsvillkor
Heltid inklusive helgtjänstgöring var tredje helg.Kontaktperson för detta jobb
Kristian Davidsson, Driftsansvarig fastighet och vaktmästeri
Telefonnummer: 031-788 73 42
E-postadress: kristian.davidsson@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Vallda Kyrkbyväg 8, 434 90 ValldaSå ansöker du
CV och personligt brev skickas till maria.borrling@svenskakyrkan.se
senast 2026-08-23. Urval sker löpande så är du intresserad - ansök gärna direkt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: maria.borrling@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Särö pastorat
(org.nr 252003-6738)
Vallda Kyrkbyväg 8 (visa karta
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434 90 VALLDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10016096