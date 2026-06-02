Arbetskonsulent till AMI
2026-06-02
Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Socialförvaltningen bedriver en bred verksamhet inom äldreomsorg, funktionshinderområdet, hälso- och sjukvård, arbetsmarknad- och integration samt individ- och familjeomsorg. Vi har för närvarande ca 300 medarbetare.
Vill du arbeta inom vår förvaltning så är du i en organisation där vi sätter människors behov av stöd i centrum. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra brukare är ett ledord för kvalitet inom vårt arbete. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på att de resurser och förmågor som finns hos varje människa ska tillvaratas. Vi uppmuntrar till delaktighet och eftersträvar alltid ett gott bemötande med respekt för den personliga integriteten.
Om AMI
Arbetsmarknad- och integrationsenheten är en liten enhet som består av fyra medarbetare, en biträdande enhetschef samt en enhetschef med delat uppdrag inom individ- och familjeomsorgen. Även den biträdande enhetschefen har ett delat uppdrag och arbetar parallellt som verksamhetscontroller inom socialförvaltningen.
Enheten befinner sig i en utvecklings- och omställningsfas utifrån aktivitetskravet, där nya arbetsmetoder och arbetssätt implementeras för att möta förändrade behov och stärka vägen till egen försörjning. Hos oss blir du en viktig del av ett mindre team med nära samarbete, stort engagemang och varierade arbetsuppgifter.
Vi arbetar nära våra deltagare och i bred samverkan med myndigheter, arbetsgivare och andra verksamheter inom kommunen.
Är du redo för en ny spännande utmaning där du får möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv?
Lekebergs kommun söker nu tre engagerade och drivna arbetskonsulenter till Arbetsmarknad- och integrationsenheten (AMI). Två tjänster är tillsvidareanställningar och en tjänst är ett vikariat till och med 2027-08-31, med eventuell möjlighet till förlängning.
Om rollen
Som arbetskonsulent hos oss får du en viktig roll i att stötta individer mot arbete, studier eller egen försörjning. Du möter personer som står utanför arbetsmarknaden och som ofta har en komplex och sammansatt problematik.
Med ett motiverande, lösningsfokuserat och relationsskapande arbetssätt hjälper du deltagarna att stärka tilltron till sin egen förmåga och ta steg mot självständighet.
Arbetet sker både genom individuella samtal och gruppinsatser. Du kommer även att arbeta med att skapa arbetsnära lösningar genom praktik, arbetsträning och andra aktiviteter i nära samarbete med arbetsgivare och andra aktörer.
I rollen ingår också att arbetsleda deltagare som befinner sig ute i aktivitet eller praktik samt att följa upp och stötta deltagarna i deras utveckling.
Eftersom AMI är en liten enhet arbetar vi nära varandra och hjälps åt där behov finns. Rollen innebär därför stor variation och möjlighet att bidra inom flera olika områden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stötta individer mot arbete, studier eller egen försörjning genom individuellt anpassade insatser
Hålla vägledande och motiverande samtal, individuellt och i grupp
Arbeta med motivationsarbete, arbetsmarknadskunskap och stöd i jobbsökande
Kartlägga individers resurser och matcha mot arbetsmarknadens behov
Planera, utveckla och följa upp praktik och arbetsträning
Arbetsleda och stötta deltagare ute i aktivitet
Samverka med arbetsgivare, myndigheter och andra verksamheter
Dokumentera, planera och följa upp insatser
Enheten ansvarar även för mottagande av nyanlända, feriejobb för ungdomar, verkställighet av ungdomstjänst, det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt coachingteamet. Utifrån verksamhetens behov och dina styrkor kan du därför komma att bidra inom flera delar av verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-02Profil
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha god kunskap om Sveriges välfärdssystem och förståelse för de myndigheter vi samverkar med, såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vården och Migrationsverket. AMI tillhör socialförvaltningen och ett nära samarbete föreligger med individ- och familjeomsorgen som är den primära uppdragsgivaren.
Som person är du flexibel, ansvarstagande och trygg i att arbeta i en verksamhet i förändring. Du har lätt för att skapa relationer, samarbeta med andra och anpassa dig efter nya arbetssätt utifrån kommunens behov.
Det är meriterande med högskoleutbildning inom relevant område. Även praktisk yrkeserfarenhet inom exempelvis hantverks-, service- eller produktionsyrken samt erfarenhet av att arbetsleda eller handleda andra i praktiskt arbete är meriterande. Tidigare arbetslivserfarenhet, personlig lämplighet och förmåga att skapa motivation och struktur väger tungt och kan vara avgörande för tjänsten. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och kan dokumentera ditt arbete strukturerat och tydligt. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt, planera dina insatser och känna dig trygg i att hålla samtal och leda grupper.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
ett varierat och meningsfullt arbete
möjlighet att vara med och utveckla framtidens arbetssätt inom AMI
kompetensutveckling och lärande i yrkesrollen
ett nära och stödjande ledarskap
friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år
Välkommen med din ansökan
Vi hoppas att vi har väckt ditt intresse och att du vill bli en del av vårt team på Arbetsmarknad- och integrationsenheten.
Här får du möjlighet att bidra till en verksamhet som gör skillnad, varje dag och för många människor.
Vi ser fram emot din ansökan!
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C326024".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs Kommun
716 81 FJUGESTA
För detta jobb krävs körkort.
Lekebergs kommun, Arbetsmarknad och integration
Biträdande enhetschef AMI
Eldin Memic eldin.memic@lekeberg.se 0585-487 00
