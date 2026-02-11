Arbetshandledare till daglig verksamhet
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Karlskoga kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.
Daglig verksamhet är en del av Funktionsstöd inom Socialförvaltningen. Som medarbetare arbetar du utifrån beslut som är fattat enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och Hälso- och sjukvårdslagen. Vi ger stöd till personer med funktionsnedsättning i deras sysselsättning dagtid. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, både för den enskilde och i grupp. Daglig verksamhet har 18 olika verksamheter med olika innehåll. Kördelux ingår som sysselsättning för deltagarna.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Som arbetshandledare på Intrycket stöttar du och din kollega personer i olika åldrar och med olika funktionsnedsättningar.
I Intryckets gruppverksamhet finns deltagare med stora behov av att du som personal är tydlig och samarbetar med deltagarna och kollega kring deltagarnas behov. Du jobbar för att stärka deltagarens självkänsla och självständighet i att utföra arbetsuppgifter/aktiviteter.
Du arbetar nära och handleder deltagarna. I utförandet är du närvarande i uppgiften, arbetar bredvid, visar både muntligt och fysiskt och guidar så att deltagaren lyckas. Bildstöd används.
Uppgifterna för deltagarna varierar utifrån deltagarnas önskemål, förmåga och behov. Med din kollega får du i uppdrag att utveckla verksamhetens innehåll tillsammans med deltagarna. Uppgifterna kan bland annat vara att handla varor till andra verksamheter, pyssel, tillverkning, tryck på handdukar, promenader och städning.
Deltagare deltar också i Kördelux där du som arbetshandledare stöttar deltagarna på övningar och ibland vid framträdanden som kören har.
Omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter kan förekomma. I uppdraget ingår även lagstiftad dokumentation kring deltagaren vilket ställer krav på dig att kunna uttrycka dig i tal och skrift.
Ni samarbetar med övriga verksamheter inom Funktionsstöd. Intrycket delar del av lokal med Örntjänst och personal hjälper varandra i verksamheterna när det behövs. Uppdraget kräver även samarbete med deltagarens anhöriga, gode män och andra stödpersoner kring deltagaren när deltagaren vill och behöver det.
Du får stöttning i ett team som består av chef och kollegor såsom arbetshandledare/arbetscoach och stödpedagoger i andra verksamheter.
Vår vardag ska kännetecknas av gemenskap, glädje, innovation, utveckling och hur vi tillsammans når dit.Kvalifikationer
Vi söker dig som har slutförd gymnasieutbildning inom vård- och omsorg, barn- och fritid alternativt eftergymnasial utbildning som fritidsledare med inriktning funktionsnedsättning.
Du har erfarenhet från arbete med arbetshandledning till personer med funktionsnedsättning eller arbete som elevassistent i anpassad skola.
Du förväntas besitta goda IT-kunskaper och lätt kunna ta dig an digitala system. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med tex deltagarna och kollegor samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Körkort B för manuell växellåda är ett krav.
Det är meriterande om du kan teckenspråk.
Vi söker dig som är trygg, relationsskapande och strukturerad och som har deltagarna i fokus och kan samarbeta med såväl deltagare som kollegor.
ÖVRIGT
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
