Arbetschef till Helsingborg
Treano Bygg AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-03-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Treano Bygg AB i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Helsingborg
, Tomelilla
eller i hela Sverige
Efterfrågan hos våra kunder i nordvästra Skåne är väldigt stor och för att möta upp deras krav och säkerställa en fortsatt hög kvalitet behöver vi förstärka och bygga ytterligare en avdelningen i Helsinborg, därför söker vi en Arbetschef.
Som Arbetschef på Treano kommer du att ha ett övergripande ansvar för ekonomi, personal och kunder i en organisation med korta beslutsvägar och en tydlig värdegrund. Du blir en nyckelperson i vårt fortsatta expansiva skede och får möjlighet att stärka vår position på den lokala marknaden i nordvästra Skåne. I linje med vår vision om att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare, kommer du att vara med och utveckla vår kultur och bidra till en ännu mer hållbar och framgångsrik verksamhet.
Generellt sett omsätter våra arbetschefer mellan 150-200 miljoner kronor per år och ansvarar för 10-30 medarbetare beroende på verksamhetens inriktning.
Dina huvudansvarsområden:Ansvara för avdelningens lönsamhet, effektivitet och kvalitet.
Leda och utveckla personalen, med fokus på både individuella prestationer och teamets samarbete.
Ansvara för försäljning och affärsutveckling, samt bearbeta både befintliga och nya kunder.Publiceringsdatum2026-03-26Bakgrund
Vi söker dig som har:Minst 5 års erfarenhet som platschef eller arbetschef inom byggbranschen.
Akademisk utbildning inom bygg eller motsvarande.
Gedigen erfarenhet av att leda och engagera medarbetare samt skapa ett starkt team.
Ett starkt kommersiellt driv och erfarenhet av kundbearbetning, både på nya och befintliga marknader.
Som person är du rak, ärlig och resultatdriven. Du arbetar lösningsorienterat och har en god förmåga att identifiera och implementera förbättringar både operativt och strategiskt.
Vi erbjuder:
Hos oss får du arbeta i en dynamisk och värdegrundsstyrd organisation som ställer höga krav på kvalitet och hållbarhet. Vi jobbar aktivt med att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och utvecklas. Du blir en del av ett starkt ledningsteam i en platt organisation och rapporterar direkt till VD. Vi erbjuder en arbetsplats med stora möjligheter att påverka och utvecklas, i enlighet med vår vision om att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.
Vi kommer kontinuerligt gå igenom inkomna ansökningar.
Ansök genom att klicka på "sök tjänst" och ladda upp ditt CV och personliga brev. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. För frågor om tjänsten, vänligen kontakta vVD Daniel Pedersen på daniel.pedersen@treano.se
.
För mer information om Treano Bygg AB, besök vår hemsida treano.se.
Observera: Vi har redan beslutat vilka annonserings- och rekryteringskanaler som kommer att användas och undanber oss kontakt från rekryteringsföretag eller ytterligare annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Treano Bygg AB
(org.nr 556530-6197)
Kabingatan 13 (visa karta
)
212 39 MALMÖ Jobbnummer
9822247