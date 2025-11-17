Arbetschef med starkt ledarskap och affärsdriv
Selectus Bemanning AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-11-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Selectus Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Upplands Väsby
, Södertälje
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Arbetschef - Led rollen som driver affärer, projekt och människor framåt
Vi söker en erfaren och trygg Arbetschef som vill leda en verksamhet som både ackvirerar och genomför entreprenader åt externa och interna kunder. Du har djup kompetens inom byggproduktion, ett starkt affärsdriv och förmågan att utveckla både projekt och människor.
Om rollen
Som Arbetschef ansvarar du för att skapa en stabil och effektiv projektportfölj. Du säkerställer rätt bemanning, leder organisationen mot uppsatta mål och bygger långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners. Rollen kräver starkt ledarskap, tydlig struktur och förmåga att förena kvalitet, lönsamhet och arbetsmiljö i varje projekt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ackvirera projekt enligt fastställda mål
Bemanna projekt med rätt kompetens och organisation
Driva affären mot kund och utveckla starka kundrelationer
Säkerställa att projekten genomförs enligt kontrakt och med planerad vinstmarginal
Leda och utveckla underställd personal samt skapa en trivsam och professionell arbetsmiljö
Säkerställa tydliga ansvarsområden i organisationen
Föregå med gott exempel gällande säkerhet och arbetsmiljö
Introducera, utveckla och behålla medarbetare
Säkerställa att arbetet bedrivs enligt verksamhetssystem, policyer och riktlinjer
Följa kommunikationsplan och hantera externa uttalanden korrekt
Befogenheter
Lämna anbud enligt gällande regler
Leda och fördela arbetet för underställd personal och underentreprenörer
Genomföra inköp enligt inköpspolicy
Driva personalprocesser enligt verksamhetssystemet
Rekrytera personal i samråd med HR och VD
Tillfälligt stoppa produktion vid allvarliga arbetsmiljö- eller kvalitetsbrister Publiceringsdatum2025-11-17Profil
Ingenjörsutbildning eller motsvarande relevant utbildning
Mångårig erfarenhet som Platschef nivå 2 eller Projektchef
Goda kunskaper inom arbetsmiljö och relevanta miljöutbildningar
Mycket god kunskap inom ledarskap, kostnadsstyrning, myndighetskrav, byggteknik och produktion
Erfarenhet av att arbeta som BAS-P eller BAS-U är meriterande
B-körkort är ett krav
Du är strukturerad, lojal mot beslut och riktlinjer och har förmågan att driva stora, komplexa projekt med både resultatfokus och omtanke om teamet.
Resultat utvärderas utifrån:
Ansvarstagande enligt befattningsbeskrivningen
Uppfyllda mål i mål- och utvecklingssamtal
Hållna produktionskalkyler
NKI på överenskommen nivå
Det här är en roll för dig som vill ta ett starkt ledarskap i en affärsnära och strategiskt viktig position - och bidra till att forma både projekt och organisation för framtiden. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selectus Bemanning AB
(org.nr 559519-6436), https://selectus.se Arbetsplats
Selectus Kontakt
Verde Efrem verde.efrem@selectus.se Jobbnummer
9609093