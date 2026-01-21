Arbetschef Anläggning Betong
2026-01-21
Vår kund bygger för framtiden, som är ett av Sveriges populäraste anläggnings bolag.
Organisationen fortsätter sin resa stabilt uppåt och bygger för bättre miljö och samhälle inom anläggning. Organisationen är uppbyggd av ansvars tagna, drivna och intresserade lagspelare som tillsammans löser projekten.
Företaget är en flexibel organisation som möjliggör snabba beslutsvägar och bra förutsättningar till att förlägga arbetsinsatser där de behövs som bäst och tillhör en av dom främsta i branschen, vilket skapar en trygghet som leder till nya spännande projekt. Bolagets organisation präglas av prestigelöshet och en stark teamkänsla där alla hjälper varandra när det behövs. Alla arbetar under ett stort mått av eget ansvar för såväl egna tillförda arbetsuppgifter som för inhämtande av information för att utföra jobbet.
Mål och syfte med denna trevliga och utmanande roll som arbetschef är att skapa långsiktiga kundrelationer genom kvalitativa och lönsamma projekt. Som arbetschef jobbar du även med att söka upp nya kunder och projekt förutom att leda och stötta platschefer. Tillsammans med din organisation skapar du fantastiska projekt från projektering till överlämnande. Du är även den som skapar förutsättningarna för att ditt team ska nå sina mål. Som arbetschef har du även ekonomiskt ansvarig för verksamheten i de egna arbetsgrupperna och har personal- och rekryteringsansvar för hela sin organisation från arbetsledare till projektchefer. Arbetschefen ansvarar för att de generella riktlinjer och policydokument för projektrelaterat ansvar som finns i företaget följs.
I tjänsten som arbetschef ingår ansvar för:
Försäljning mer försäljning och kundrelationer
Personal, budget och resultat
Likviditeten i projekten
Kvalitet, miljö- och arbetsmiljöansvar
Leda supporta och stötta Pc, Ei
Din personlighet
Resultatinriktad
Relations skapande
Ordningsam
Väl utvecklad förmåga att planera
Goda ledaregenskaper
Dina kvalifikationer
Akademisk examen inriktning mot Anläggning betong
Flerårig erfarenhet inom Anläggningsprojekt som Pc och Arbetschef
Erfarenhet av personal och budgetansvar är ett krav
God datavana
Bransch-/produkterfarenhet:
• Erfarenhet ifrån byggbranschen - Krav
IT-kunskaper:
• MS Office - Excel
• Större affärssystem och kunskaper i kalkylsytem
• Tidplaneringsprogram
Språkkunskaper:
• Svenska - Goda kunskaper (muntligt och skriftligt) - Krav
• Engelska - Goda kunskaper (muntligt och skriftlig) - Önskemål
Känner du att det här är en rolig och passande tjänst för dig ser vi varmt fram emot din ansökan snarast möjligt!
Rekrytering Stockholm Byrå AB är ett av landets mest erfarna rekryteringsbyrå idag och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
RSBAB har kompetens inom rekrytering och bemanning sedan 1998 och har idag ett stort och brett nätverk inom de flesta branscher. Samtliga våra konsulter har lång erfarenhet av rekrytering, person bedömning och affärsutveckling i ledande positioner inom olika branscher.
Vi innehar och arbetar med de senaste process optimeringarna och IT systemen för att snabbast möjligast tillgodose kundens önskemål med process, kvalitetssäkring, avtal och garantier.
Ledord för Rekrytering Stockholm Byrå AB är: "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT" Så ansöker du
