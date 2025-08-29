Arabisktalande boendestödjare - Täby
Brinner du för att hjälpa andra till ett mer självständigt och meningsfullt liv? Är du nyfiken på nya arbetsuppgifter där din medmänsklighet, struktur och förmåga att skapa trygghet gör verklig skillnad? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som boendestödjare hos oss på Aleo Omsorg.
Vi är ett engagerat team som samarbetar nära varandra och tror på att rätt bemötande, delaktighet och respekt är nyckeln till goda resultat. Vi söker nu dig som har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer och som trivs med att arbeta nära människor i känsliga livssituationer.
Vem är du?För att arbeta som boendestödjare ser vi att du har god känsla för integritet och bemöter människor på ett sätt som skapar trygghet i vardagliga och personliga sammanhang. Vi ser därför att du gärna har följande kvalifikationer:
Flytande i arabiska - du har mycket god språklig förmåga, både muntligt och skriftligt, inklusive professionell dokumentation.
Flytande i svenska - du har mycket god språklig förmåga, både muntligt och skriftligt, inklusive professionell dokumentation.
B-körkort - ett krav samt att du har körvana och förmåga att på ett säkert sätt ta dig mellan klienter.
Erfarenhet som boendestödjare - meriterande men inte ett krav.
Pedagogisk förmåga - arbetar motiverande och stödjande för att stärka klientens självständighet och livskvalitet.
Trygg och inkännande - har lätt för att skapa tillit och förtroende i möten med andra.
Strukturerad och självständig - planerar och organiserar din arbetsdag på ett effektivt sätt.
Samarbetsförmåga - uppskattar öppen kommunikation och fungerar väl i team.
Ansvarstagande - att du är trygg och ser till att uppdraget utförs med kvalitet.
Engagemang - bidrar aktivt till klienternas välmående och verksamhetens utveckling.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?Som boendestödjare hos oss arbetar du med att stärka individens egen förmåga i vardagen. Uppdraget bygger därmed på att ge stöd med utgångspunkt i varje klients individuella behov och livssituation.
Exempel på arbetsuppgifter:
Struktur i vardagen - hjälpa till att planera och skapa rutiner i hemmet och livet.
Stöd i hemmet - bistå med enklare hushållssysslor och boenderelaterade uppgifter.
Motiverande samtal - skapa trygghet och tillit i relationen till klienten.
Stöd i kontakt med samhället - följ med till exempelvis vårdinstanser eller myndigheter.
Främja självständighet - stötta klienten i att nå sina mål och utveckla sin självförmåga.
Tjänstgöring och arbetsperioder
Tjänstgöring: måndag - fredag. Sysselsättningsgrad: 6-10 timmar i veckan. Arbetstid: 08:00-16:00. Ibland kan tiderna anpassas efter klienternas behov, vilket kan innebära kvälls- eller helgarbete vid enstaka tillfällen och efter överenskommelse. Arbetsplats: Du utgår från vårt kontor i centrala Täby och arbetet sker inom Täby kommun.
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker och Vaxholm. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
