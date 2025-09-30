Är du vår nya vikarierande kommunikatör?
Finansinspektionen / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finansinspektionen i Stockholm
Har du bred arbetserfarenhet som kommunikatör och är intresserad av finansiell sektor? Sök det här jobbet hos oss på Finansinspektionen (FI)!
Om jobbet
Som kommunikatör på avdelningen Kommunikation arbetar du brett med ett konsultativt arbetssätt inom hela kommunikationsområdet och är ett stöd för både ledningen och övriga delar av verksamheten. Du ansvarar för avdelningens ljud- och bildproduktion och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten samt deltar i olika projekt med fokus på intern kommunikation.
Du samarbetar brett både med kollegor inom kommunikationsavdelningen och med andra delar av myndigheten.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har relevant akademisk examen, exempelvis med inriktning mot kommunikation eller motsvarande område
• har flera års erfarenhet av att ha arbetat brett som kommunikatör
• har erfarenhet av strategiskt arbete med internkommunikation
• har erfarenhet av medieproduktion, exempelvis videoproduktion och poddproduktion
• har kunskap av webbpubliceringsverktyg
• har mycket god kunskap av grafiska verktyg, exempelvis Adobe Creative Suit
• är en säker skribent som kan göra komplex information begriplig och intresseväckande för olika målgrupper och i olika kanaler
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har god kunskap om tillgänglighetskraven för bland annat digital kommunikation
• har erfarenhet av utveckling och förvaltning av hemsidor internt/externt
• har erfarenhet av publicering av längre rapporter, tidskrifter eller elektroniska publikationer
• har flera års erfarenhet av att arbeta med grafisk gestaltning, visualisering och layout
• har erfarenhet av coachande kommunikation
• har flera års erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet
• har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete inom kommunikationsområdet.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
• ta egna initiativ
• se framåt och planera ditt arbete utifrån långsiktiga mål.Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Arbetspsykologiska tester kan ingå i rekryteringsprocessen.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Anställningen är ett vikariat på cirka ett år med goda chanser till förlängning, dock längst två år. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Martin Wincent, Enhetschef, 08-408 9 8554
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235), http://www.fi.se/ Jobbnummer
9534115