Är du vår nya steriltekniker?
Sterilcentralen Mälarsjukhuset, Eskilstuna Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
Anestesikliniken Mälarsjukhuset (MSE)/Kullbergska sjukhuset (KSK) är en stor klinik som infattar operation, uppvakning, intensivvård och sterilverksamhet. Vi har verksamhet på både Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.
Operationsavdelningen på Mälarsjukhuset bedriver operationsverksamhet dygnet runt. Årligen genomförs ca 10 000 operationer inom framförallt kirurgi, ortopedi, gynekologi/obstetrik, urologi och öron/näsa/hals (ÖNH). Vi har också en bred extern verksamhet med inläggning av olika kärlaccesser samt anestesiologisk assistans vid diverse undersökningar.
Vi lägger stort fokus på att skapa effektiva och kvalitativa patientflöden och där är Sterilcentralens arbete en viktig del i kedjan. Sterilcentralen ansvarar för central steril godshantering för hälso-och sjukvården i Eskilstuna kommun samt externa aktörer i regionen. Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara iordningställande av instrument/instrumentgaller, instrumenthantering med renhets - och funktionskontroll samt logistiskt samarbete med operationsavdelningen och andra kunder. Datasystemet T-doc ingår i verksamheten. Vi har ett individuellt anpassat inskolningsprogram och fortlöpande kompetensutveckling.
Din kompetens
Vi söker Dig som är utbildad steriltekniker via yrkeshögskolan eller innehar annan utbildning som av verksamheten bedöms likvärdig. Du tycker om att arbeta i en miljö med omväxlande tempo och med varierande arbetsinnehåll. Du behöver ha förmåga att arbeta både självständigt och i god samverkan med övriga medarbetare på avdelningen. Kvalitet och noggrannhet är viktigt för dig i alla situationer. Datavana är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform och sysselsättningsgrad
Tillsvidareanställning på heltid som steriltekniker med placering på Mälarsjukhuset Eskilstuna.
Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Paul Ingulfsson, 016-10 56 76.
Biträdande Vårdenhetschef sterilcentralen Katharina Malmberg, 016-10 37 71.
Fackliga företrädare söks via växeln, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Sterilcentralen Centraloperation, Anestesikliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-25.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
