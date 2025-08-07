Är du vår nya operationssjuksköterska?
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2025-08-07
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Centraloperation anestesikliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Är du vår nya operationssjuksköterska?
Vill du ha ett roligt, utvecklande och spännande arbete med många kompetenta och aktiva medarbetare? Vill du vara med och vidareutveckla kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet på centraloperation Mälarsjukhuset? Då är du den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
Välkommen till Eskilstuna vid Mälarens strand, den idylliska mellanstora staden med industrianor och Eskilstunaån som rinner genom stadskärnan. Här finner du allt du kan önska och om ändå något saknas så finns Stockholm bara en timme ifrån staden med antingen god tågförbindelse eller bil via E20.
Centraloperation, som tillhör anestesikliniken, bedriver verksamhet på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Vi opererar patienter från alla kliniker och kvalitet alltid sätts i första rummet - både medicinskt och omvårdnadsmässigt. Kärnverksamheten är operationssjukvård med tillhörande sterilverksamhet och vi samverkar tätt med Anestesiklinikens övriga enheter som är uppvakningsvård och intensivvård. Vi erbjuder inskolning och kontinuerliga utbildningar för att du ska känna dig trygg och utvecklas i din roll.Arbetsuppgifter
Att arbeta som operationssjuksköterska hos oss innebär ett självständigt arbete med stort eget ansvar. Vårt mål är en hög kunskapsnivå för att tillgodose en god och säker vård. Hos oss lägger vi stor vikt vid teamarbetet och tar vara på den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har. Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i operationssjukvård. Vi ser gärna att du som söker är engagerad, lösningsfokuserad och intresserad av att utveckla vår verksamhet tillsammans med dina arbetskamrater. I mötet med såväl patienter som kollegor har du ett öppet, professionellt och empatiskt förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid som sjuksköterska. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av:
Vårdenhetschef Paul Ingulfson, 016-10 56 76.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 016-10 30 00.
Kom och jobba hos oss på centraloperation!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-08-24.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-25-355". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032) Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9449954