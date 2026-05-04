Är du vår nya Marknadskoordinator? (Vikariat)
2026-05-04
Plats: Vox Hotel, Jönköping
Period: Juli 2026 - Augusti 2027
Är du den mest sociala kreatören vi vet?
Vox Hotel är inte bara ett hotell - det är Jönköpings puls, en designupplevelse och ett vardagsrum för både lokala stjärnor och internationella gäster. Just nu befinner vi oss i en galet spännande expansionsfas! Vi bygger ut med 76 nya rum, en toppmodern mötesanläggning och en frukostmatsal med en utsikt över Vättern som får en att tappa andan.
Nu söker vi dig som vill kliva in som Marknadskoordinator och vara med på denna resa under vår nuvarande koordinators föräldraledighet.
Rollen: En kreativ mix av allt det roliga
Som marknadskoordinator hos oss sitter du inte bara bakom ett skrivbord. Du är en central figur i vår lobby - en nätverkare som älskar att mingla och ser till att "Vox-viben" känns i varje hörn.
Dina viktigaste uppdrag:
Innehållsskapande: Du har öga för det estetiska och producerar snyggt content (bild och video) direkt i mobilen och i Canva.
Digital närvaro & Web: Du sköter våra sociala kanaler och håller vår hemsida levande och uppdaterad via WordPress.
Event & Projektledning: Du är spindeln i nätet när vi roddar event, samarbeten och happenings i hotellet. Du planerar, genomför och följer upp med stadig hand.
Fokus på puls: Vi prioriterar det personliga mötet och den visuella kommunikationen högt (mindre fokus på tung CRM, mer på närvaro).
Vem är du?
Vi letar efter en social kameleont som älskar att ta plats. Du trivs som bäst när det händer mycket och du har en naturlig förmåga att få folk att känna sig välkomna.
Vi tror att du:
Är en fena på att skapa rörligt material och bilder som engagerar.
Har goda kunskaper i WordPress och trivs med att arbeta i digitala verktyg.
Är en trygg projektledare som får saker att hända, från idé till färdigt event.
Älskar att bygga nätverk och trivs med att vara hotellets ansikte utåt i lobbyn.
Uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Varför Vox Hotel & Strawberry?
Att jobba hos oss innebär att du blir en del av något större. Förutom en fantastisk arbetsmiljö i Jönköpings snyggaste hotell får du:
Förmåner i världsklass: Som en del av Strawberry får du 4 frinätter per år, personalpriser på boende och 50% rabatt på mat på våra hotellrestauranger.
Hälsa & Träning: Fri tillgång till vårt helt nya gym på 100 kvm samt ett friskvårdsbidrag på 2000 kr.
Utveckling: Genom Strawberry Academy får du tillgång till utbildningar som tar din karriär framåt.
Gemenskap: Möjligheten att vara en del av ett sammansvetsat team som har riktigt roligt tillsammans mitt i Jönköpings city.
Låter detta som ditt nästa stora äventyr? Vi vill ha din ansökan bestående av CV, personligt brev och en portfölj (eller länkar) som visar upp dina tidigare kreativa arbeten inom bild/video/content.
Vi ser fram emot att träffa dig i lobbyn!
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
553 20 JÖNKÖPING Arbetsplats
Vox Hotel Kontakt
Rekryterare
Daniel Barsoum daniel.barsoum@voxhotel.se 46723371098
