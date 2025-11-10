Är du vår nya Filmbusschaufför?
Vill du ha ett varierande och självständigt arbete där du får kombinera teknik, planering och körning? Mälarenergi Vatten söker nu en filmbusschaufför som vill bidra till ett hållbart VA-nät i Västerås, Hallstahammar och Surahammar
För att klara klimatutmaningarna behöver vi hitta nya lösningar - nya vägar. Det är där du kommer in. Vi söker en filmbusschaufför som med ny energi vill vara med på vår resa framåt. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och att bygga karriär inom företaget. Följ med på Resan mot noll!
Din roll
Som filmbusschaufför blir du en viktig del av vårt team på Distribution. Du arbetar nära våra drifttekniker och underhållsingenjörer för att planera och genomföra både områdesvisa och enstaka filmuppdrag i ledningsnätet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Filmning i avloppsledningsnätet
• Planering och genomförande av filmuppdrag
• Samarbete med tekniker och andra chaufförer för att säkerställa hög kvalitet i arbetet
Tillsammans bidrar du till att våra VA-system fungerar säkert och pålitligt för invånarna i Västerås, Hallstahammar och Surahammar. Du samarbetar tätt med kollegor som sköter spolning av ledningar inför filmning, och med andra filmbusschaufförer för att säkerställa ett effektivt och kvalitativt arbetsflöde.
Vi söker dig
Vi söker dig som har gymnasial utbildning och erfarenhet av praktiskt arbete inom drift och underhåll. Har du dessutom kunskap eller erfarenhet inom VA-området, driftteknik eller spol- och filmningsarbete ser vi det som meriterande, liksom om du har utbildning som drifttekniker.
För att trivas i rollen tycker du om att arbeta utomhus i varierande miljöer och med tekniska uppgifter som kräver noggrannhet och ansvar. Du planerar och genomför ditt arbete på ett självständigt sätt, tar initiativ och känner dig trygg i att fatta beslut ute i fält. Samtidigt samarbetar du gärna med kollegor och har en lösningsorienterad inställning.
Du behöver ha C-körkort, god datorvana samt kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och i skrift. Arbetet innebär körning av specialfordon och dokumentation i digitala system.
Det här är vi, dina kollegor
Avdelningen består av 34 medarbetare som tillsammans arbetar med underhållet av Mälarenergi Vattens distributionsnät. Du kommer att tillhöra teamet Förebyggande underhåll. Teamet består av 7 medarbetare som mestadels arbetar med spolning, filmning, läcksökning och underhåll av pumpstationer.
Det finns inom avdelningen ytterligare enheter, Drift och Avhjälpande Underhåll som vi har ett nära samarbete med på daglig basis.
Vi söker nu en filmbusschaufför som med ny energi vill skapa en värld av möjligheter.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en trygg anställning med bra arbetsvillkor. Vi tror på balans mellan jobb och fritid. Du har alltid möjlighet att utvecklas och bygga karriär inom företaget. Tillsammans med dina kollegor blir du en del av vår förändringsresa för att minska utsläpp av fossil koldioxid. Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.Publiceringsdatum2025-11-10Övrig information
Mälarenergi är en samhällsviktig verksamhet, därmed kan vissa av våra tjänster vara säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
På Mälarenergi finns många yrkesgrupper och flera fackförbund representerade. Har du frågor kan du kontakta våra fackliga representanter här.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2035 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll! Ersättning
