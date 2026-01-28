Är du vår nästa matsal/eventchef
2026-01-28
Har det hänt att du inte kan jobba sena kvällar och helger ännu?
Då är du rätt person för oss.
Nu letar vi efter dig som är van att jobba på den högsta nivån när det kommer till att skapa värdskap, presentation och jobba med upplevelsen på en hög nivå. Du leder och fördelar arbetet samt är med i utförande fasen. Du har nästmast kontakt med gästerna för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt.
Låter det som du? Då ska du läsa vidare.
ROLLEN Som Matsalschef leder du den dagliga driften, är närvarande och engagerad i det du gör. Du är trygg i dig själv, ser lösningar och potentiella vägar framåt för gäst och medarbetare.
Du har en bakgrund inom resturang från en ala carte restaurang, besitter en bred kunskap inom mat och dryck, och gillar att utveckla andra personer framåt. Att du är duktig på att planera och har koll på vad som sker är en viktig faktor för att driva teamet framåt på ett tydligt sätt.
DET HÄR ÄR DU BRA PÅ Grunder inom restaurang Driva utveckling Har god råvarukännedom Inspirationskälla Kreativ ådra Konceptuella färdigheter Ekonomiskt lagd. Med det menas inte att billigast är bäst Duktig på kommunikation Datorkunskap i form av kostnadskalkyler, beställningslistor, schemaläggning DET HÄR FÅR DU - Rätt förutsättningar för att göra ett grymt jobb - Ett hållbart schema - Härliga relationer med samarbetspartners, kollegor och gäster - Pension osv.
DET HÄR FÅR VI - Är duktig på att inspirera och coacha andra människor - Noggrann i ditt arbete - Coachande och inspirerande i ditt ledarskap - Agil i ditt tänkande OM PROGRESSIO Vi skapar innovation med kreativa lösningar och närvaro hos våra partners. Vi finns inte bara för att hjälpa företag inom besöksnäringen med tillsättningar för nuet, utan för långt in i framtiden skapa utveckling tillsammans. Det genom att förstå vilka vägar som kan vandras, behöver förändras, för att sticka ut i sitt employer brand på arbetsmarknaden, men även för att du som kandidat ska veta vad som ingår i din anställning, få rätt förutsättningar att lyckas framåt i tiden.
Vi är övertygade om att attityd, ambitioner och growth mindset, tillsammans kommer ta oss längre. Vi styrs av värderingar där hållbarhet är centralt för utveckling i alla dess former. People, Planet and Profit.
Vi är ett personligt och engagerat rekryteringsföretag som värdesätter dig som person. Transparent dialog och öppenhet. Framtidens funktion som sätter data, dialog, attityd och framtidsvisioner i förarsätet. Vilket gör att vi får fram ditt absolut bästa Så ansöker du
