Är du vår nästa lastbilsmekaniker

Vindicta Force AB / Maskinreparatörsjobb / Österåker
2025-11-05


Vi söker en lastbilsmekaniker
Vill du vara med och skapa framgång hos oss på Vindicta Force då vi är i en expansionsfas? Vi söker nu en engagerad och kompetent lastbilsmekaniker som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2025-11-05

Om tjänsten
I rollen som lastbilsmekaniker kommer du arbetar med allt från service till kvalificerad felsökning, diagnostisering samt reparationer. Du har ett stort eget ansvar att arbeta strukturerat och självständigt. Hos oss är stämningen familjär och du får stora möjligheter att påverka din arbetsdag och utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har relevant erfarenhet som lastbilsmekaniker
Du har erfarenhet av tunga fordon/bussar
Har du erfarenhet av el-arbete är det meriterade
Du är strukturerad, ansvarsfull och lösningsfokuserad
Trivs i ett fartfyllt team och har god samarbetsförmåga
Du har B-körkort, C/CE/D är meriterade

Vi erbjuder:
En kreativ och inspirerande arbetsmiljö
Möjlighet till personlig utveckling
Vi erbjuder friskvårdsbidrag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: vindicta.force@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastbilsmekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vindicta Force AB (org.nr 559387-8803)
Nickelvägen 5 (visa karta)
184 91  ÅKERSBERGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9589070

