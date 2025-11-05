Är du vår nästa lastbilsmekaniker
2025-11-05
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
Vi söker en lastbilsmekaniker
Vill du vara med och skapa framgång hos oss på Vindicta Force då vi är i en expansionsfas? Vi söker nu en engagerad och kompetent lastbilsmekaniker som vill bli en del av vårt team. Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
I rollen som lastbilsmekaniker kommer du arbetar med allt från service till kvalificerad felsökning, diagnostisering samt reparationer. Du har ett stort eget ansvar att arbeta strukturerat och självständigt. Hos oss är stämningen familjär och du får stora möjligheter att påverka din arbetsdag och utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har relevant erfarenhet som lastbilsmekaniker
Du har erfarenhet av tunga fordon/bussar
Har du erfarenhet av el-arbete är det meriterade
Du är strukturerad, ansvarsfull och lösningsfokuserad
Trivs i ett fartfyllt team och har god samarbetsförmåga
Du har B-körkort, C/CE/D är meriterade
Vi erbjuder:
En kreativ och inspirerande arbetsmiljö
Möjlighet till personlig utveckling
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: vindicta.force@outlook.com
