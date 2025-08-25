Är du mångsidig och kan köra brödbil ?

Bagerikoncept i Skåne AB / Vaktmästarjobb / Höör
2025-08-25


Visa alla vaktmästarjobb i Höör, Hörby, Eslöv, Perstorp, Svalöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bagerikoncept i Skåne AB i Höör

Vi söker nu en morgonpigg och positiv alltiallo som även kommer ansvara för våra brödtransporter. Du kommer ingå i vårt glada gäng av bagare, konditorer och cafe biträden och vi ser att du är en samarbetsvillig person som också är lyhörd och gillar att ta tag i saker och ting som behöver göras. Du är också en ansvarsfull person som alltid tar ägandeskap kring det du ansvarar för och väljer att se möjligheter istället för svårigheter. Har du tidigare arbetat som hantverkare så är detta ett stort plus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: marten.grans@icloud.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bagerikoncept i Skåne AB (org.nr 559241-2083)
Nya Torg 2 (visa karta)
243 30  HÖÖR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9474856

Prenumerera på jobb från Bagerikoncept i Skåne AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bagerikoncept i Skåne AB: