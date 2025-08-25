Är du mångsidig och kan köra brödbil ?
Bagerikoncept i Skåne AB / Vaktmästarjobb / Höör Visa alla vaktmästarjobb i Höör
2025-08-25
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bagerikoncept i Skåne AB i Höör
Vi söker nu en morgonpigg och positiv alltiallo som även kommer ansvara för våra brödtransporter. Du kommer ingå i vårt glada gäng av bagare, konditorer och cafe biträden och vi ser att du är en samarbetsvillig person som också är lyhörd och gillar att ta tag i saker och ting som behöver göras. Du är också en ansvarsfull person som alltid tar ägandeskap kring det du ansvarar för och väljer att se möjligheter istället för svårigheter. Har du tidigare arbetat som hantverkare så är detta ett stort plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: marten.grans@icloud.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bagerikoncept i Skåne AB
(org.nr 559241-2083)
Nya Torg 2 (visa karta
)
243 30 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9474856