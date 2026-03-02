Apputvecklare med säkerhetsinriktning
Viraliv AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-02
Bakgrund och uppdragets art
För kunds räkning så söker en kvalificerad konsult med fokus på utveckling av mobila applikationer där säkerhet är en central del av lösningen. Uppdraget avser arbete med framtagandet av Sveriges digitala identitetsplånbok - en samhällskritisk lösning med höga krav på säkerhet, tillförlitlighet och användbarhet.
Konsulten ska ha gedigen erfarenhet av native apputveckling och samtidigt besitta stark kompetens inom säkerhetsområdet. Rollen innefattar utveckling och implementation av kryptografiska säkerhetsfunktioner samt arbete med smartkortsteknik och andra säkerhetsrelaterade komponenter.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med kravställare, UX-designers och andra utvecklare inom ett tvärfunktionellt team som gemensamt designar och utvecklar lösningen.
Obligatoriska krav
Konsulten ska uppfylla minst kompetensnivå 3 (4-8 års erfarenhet) och ha:
Minst 7 års erfarenhet av native apputveckling för Android
Minst 1 års erfarenhet av native apputveckling för iOS
Minst 1 års erfarenhet av utveckling och implementation av säkerhetsfunktioner
Minst 3 års erfarenhet av teambaserad utveckling enligt agila principer
Minst 2 års erfarenhet av utveckling i Kotlin
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande erfarenheter
Det är en fördel om konsulten även har:
Erfarenhet av PKI och certifikathantering
Erfarenhet av identitetslösningar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
