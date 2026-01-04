Applikationsspecialist till BRP Systems!
Brp Systems AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-01-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brp Systems AB i Linköping
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi ska nu anställa en Applikationsspecialist till vårt team Expert Services. Personen som anställs kommer att ingå i ett internationellt team med kollegor både i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Har du erfarenhet och intresse av att arbeta i en konsulterande roll mot kunder inom gym-och fitnessbranschen kanske detta är något för dig!
Om bolaget
BRP Systems Group är ett SaaS-bolag grundat 2004. Vi har huvudkontor i Linköping och är idag runt 130 anställda i fyra länder. BRP Systems hjälper kunder inom gym-och fitnessbranschen att forma framtiden för deras träningsverksamhet med smart och effektiv mjukvara som attraherar, engagerar och behåller medlemmar. Vi är marknadsledande med våra produkter i Norden och fortsätter att expandera ut i Europa. Våra system används på över 2700 anläggningar inom gym-och fitnessbranschen i tio länder och detta gör att våra produkter når över 3,5 miljoner slutanvändare! Publiceringsdatum2026-01-04Om tjänsten
Som Applikationsspecialist hos oss arbetar du i en konsulterande roll och primärt med att tolka, analysera och applicera affärskrav i våra kunders olika systemuppsättningar för att de ska få en så ändamålsenlig systemdesign som möjligt. Du tillför affärsvärde genom att ge vägledning och råd till våra kunder om hur systemet och dess funktioner på bästa sätt kan användas för att skapa mervärde. I rollen ingår också:
Projektledning av projekt med varierande storlek.
Installation av hårdvara, konfigurering av nya kunder och nya anläggningar, konfigurering av tillägg och tredjepartstjänster.
Aktivt deltagande i utrullning av nya versioner och nya funktioner av systemet.
Introducering av nya funktioner för kunden, dvs. hjälpa kunden att förstå hur och om nya funktioner är fördelaktiga för kunden.
Utbilda i systemet både externt och internt.
Ansvar för egen för tid- och kostnadsregistrering.
Vem söker vi?
För oss är det viktigt att du trivs på ett tillväxtbolag där saker går snabbt och förändringar sker kontinuerligt. För att vara aktuell för tjänsten vill vi att du har erfarenhet av att arbeta kundnära, där du har förmågan att ge idéer och lösningar som tillgodoser kundens behov och motsvarar dennes förväntningar. Du behöver vara duktig på att sätta dig in i komplexa system och förstå hur saker hänger ihop och kunna se helheten. Vårt system erbjuder en mängd olika funktioner och lösningar och det är din uppgift som applikationsspecialist att se hur systemet och kundens verksamhet kan fungera ihop på bästa sätt. Detta gör du i en konsulterande roll där du förstår värdet av din tid och vilket värde det skapar för kunden.
Som person är du resultatorienterad och duktig på att identifiera och agera på de olösta problem som uppstår. Du lyssnar effektivt och både förstår, men också gör dig förstådd, på ett tydligt sätt gentemot kund och kollegor. Vi lägger stor vikt vid rätt inställning och attityd och vet att en driven person med positiv inställning brukar lyckas bra på BRP.
Utöver detta önskar vi att du har:
Kandidatexamen inom teknik, IT, ekonomi eller liknande, inklusive arbetslivserfarenhet.
Goda IT- och Microsoft Office-kunskaper.
Goda kunskaper i engelska och något av de nordiska språken, både muntligt och skriftligt.
Vad erbjuder vi?
För dig som anställs erbjuder vi en arbetsplats med härliga kollegor i en bransch där vi arbetar för att främja människors hälsa. Du får möjlighet att arbeta i en internationell miljö med kollegor och kunder i olika länder. Våra nyrenoverade, moderna lokaler ligger mitt i centrum i Linköping och uppmuntrar både samarbete och kreativitet. Det går även bra att utgå från något av våra kontor i Malmö eller Stockholm.
Vi har en ledande position på marknaden och fortsätter att växa - en spännande resa att vara med på!
Intresserad?
Skicka din ansökan och CV till hr@brpsystems.se
.
Vi gör urval och intervjuer löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittat rätt kandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: hr@brpsystems.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brp Systems AB
(org.nr 556658-2770), http://www.brpsystems.com
Tanneforsgatan 8 (visa karta
)
582 24 LINKÖPING Jobbnummer
9668348