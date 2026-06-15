Appianutvecklare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-15
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en större bolagsmiljö där Appian används för att utveckla och vidareutveckla lösningar som behöver fungera stabilt i en komplex organisation. Här arbetar du nära andra specialister i distribuerade team och bidrar både tekniskt och kommunikativt i det dagliga arbetet. Rollen passar dig som trivs i agila sammanhang, gillar tydlig samverkan och vill arbeta med lösningar som ställer krav på struktur, kvalitet och dokumentation. Det här är en bra möjlighet för dig som vill använda din Appian-kompetens i en etablerad miljö med många kontaktytor.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar lösningar i Appian utifrån verksamhetens behov.
Du samarbetar tätt med kollegor i agila och distribuerade team.
Du bidrar till planering, genomförande och löpande förbättring av utvecklingsarbetet.
Du dokumenterar lösningar och arbetssätt på både svenska och engelska.
Du kommunicerar tydligt med olika intressenter i en större organisation.
KravMinst 5 års erfarenhet som Appianutvecklare.
Erfarenhet av att arbeta enligt agila arbetssätt.
Erfarenhet av att arbeta i distribuerade team.
Mycket god kommunikativ förmåga.
Erfarenhet av dokumentation på både svenska och engelska.
Erfarenhet av arbete i större bolag.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7912373-2054206". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9964776