Apparatingenjör till JAS 39 Gripen
Vi söker apparatingenjörer för att stötta våra utvecklingsprojekt inom Gripen på Aeronautics i Linköping
Din roll
Som apparatingenjör arbetar du i en bred teknisk roll där du ansvarar för specifika apparater och produkter som ingår i våra system. Rollen kräver både systemförståelse, struktur och ett öga för detaljer. Vissa av produkterna utvecklas internt inom Saab, medan andra upphandlas från externa leverantörer.
Produkterna kan exempelvis omfatta cockpitrelaterad utrustning såsom displayer och optiska komponenter som visualiserar flyginformation för piloten.
I rollen som apparatingenjör och apparatansvarig ansvarar du för en eller flera apparater eller produkter genom hela deras livscykel - från upphandling eller utveckling till drift, vidmakthållande och utfasning. Du arbetar nära flera olika funktioner och fungerar ofta som en samordnande länk mellan utveckling, inköp, produktion och leverantörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som apparatingenjör kommer du bland annat att:
* Ansvara för en eller flera specifika apparater eller produkter under hela deras livscykel. Det innebär exempelvis att svara på frågor om produkterna, säkerställa korrekt information i våra system samt initiera åtgärder när komponenter eller reservdelar riskerar att bli obsoleta.
* Delta i inköpsteam vid upphandling, utvecklingsteam vid egenutveckling samt i leverantörs- och vidmakthållandeteam under produktens livscykel.
* Ansvara för upphandling av nya apparater och produkter, inklusive framtagning av teknisk dokumentation för offertförfrågningar i samarbete med utvecklingsteamet.
* Säkerställa produktens kvalitet under hela livscykeln tillsammans med teknikansvarig.
* Löpande uppdatera relevanta system med korrekt och aktuell produktinformation.
* Fungera som en central kontaktpunkt gentemot externa leverantörer i frågor som rör utveckling, kvalificering och produktion.
* Vid egenutvecklade produkter även stödja produktionen under tillverkningsfasen samt hantera reparationsärenden och uppföljning i vidmakthållandefasen.
Rollen innebär många kontaktytor och kräver god samarbetsförmåga samt ett strukturerat arbetssätt.Publiceringsdatum2026-03-13Profil
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs i en roll där du får kombinera teknik, struktur och samarbete.
Du arbetar noggrant och strukturerat, tar ansvar i tekniska frågor och har förmågan att driva arbetet framåt. Samtidigt har du lätt för att samarbeta och kommunicera med olika funktioner inom organisationen.
Vi ser gärna att du:
* är civil- eller högskoleingenjör
* har ett starkt ordningssinne och arbetar strukturerat
* är ansvarstagande och drivande i tekniska frågor
* kommunicerar väl på både svenska och engelska, i tal och skrift
* trivs med att samarbeta men också kan arbeta självständigt
* kan tänka dig att arbeta i Järfälla eller Solna en eller ett par dagar i månaden samt vid behov göra enstaka besök hos leverantörer i andra länder
Det är meriterande om du:
* har erfarenhet av hårdvaruutveckling
* har intresse för optiska system
* trivs med praktiskt arbete med hårdvara, exempelvis i labb eller produktion med testning och felsökning
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40210".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Saab AB
