Apparatbyggare- Teknisk montör
Försvarets Radioanstalt / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-12-08
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker en apparatbyggare för verkstadsarbete. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag Som apparatbyggare - teknisk montör hör du till en enhet inom avdelningen för teknik. Avdelningen har till sin uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar, förvaltar och driftsätter nya tekniska system samt sköter drift och underhåll av befintliga system.
I rollen som apparatbyggare - teknisk montör ansvarar du för att:
självständigt montera apparater
arbeta med elektromekaniskt verkstadsarbete (mekatronik)
arbeta med mekanisk bearbetning
Du kan Vi söker dig som har:
gymnasial utbildning, gärna inriktning på elektronik och finmekanik
ett par års erfarenhet av verkstadsarbete
B-körkort
Goda kunskaper i att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på svenska
Vi ser det som meriterande om du har:
erfarenhet eller utbildning i elektronik
intyg för heta arbeten
kompetens inom verkstadsteknik eller felsökning
Goda kunskaper i engelska
Du är Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som samarbetar effektivt med andra för att nå uppsatta mål. Du tar stort ansvar för dina uppgifter, sätter upp höga mål för dig själv och tar initiativ till nya aktiviteter som kan främja det fortsatta arbetet. Med din uthållighet behåller du ett realistiskt perspektiv i olika situationer och arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. För att lyckas i rollen krävs att du har god struktur och utan att göra avkall på kvalitet kan prioritera under tidspress. Då tjänsten innefattar många interna kontakter krävs det att du har lätt för att skapa goda relationer och att du har god förmåga samt vilja att hjälpa andra.
Om FRA FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Yvonne Gustavsson på nummer 010-557 44 01 (Yvonne är ledig 22/12 - 9/1). Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00 .
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-01-11
Referensnummer 2025FRA2048-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Apparatbygge, Apparatmontering, installation, Praktiskt verkstadsarbete. Ersättning
