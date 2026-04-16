AP-ekonom (deltid)
2026-04-16
Vill du arbeta i en internationell miljö där du kan kombinera praktiskt redovisningsarbete med process- och systemutveckling? Resinex AB, som ingår i den globala Ravago Group, söker nu en driven och självgående AP-ekonom för att stödja och bidra till utvecklingen av ekonomiavdelningen inom våra nordiska bolag.
Som AP-ekonom på Resinex AB blir du en viktig medlem i det nordiska ekonomiteamet och arbetar nära kollegor inom Ravago Group, inklusive intressenter i Storbritannien. Rollen erbjuder en varierad kombination av operativt redovisningsarbete och utvecklingsinriktade uppgifter i en internationell organisation.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera leverantörsreskontra, inklusive behandling av internfakturor mellan koncernbolag
Förbereda och genomföra betalningar (leverantörer, skatter m.m.) samt utföra bankavstämningar
Bokföra, stämma av och underhålla transaktioner i huvudboken enligt uppsatta tidsfrister
Arbeta i flera olika affärssystem och databaser
Stödja hantering av koncerninterna lån mellan flera bolag inom koncernen
Assistera befintlig ekonom med viss månadsrapportering vid behov
Delta i ekonomiprojekt, inklusive införandet av ett fakturaskanningssystem planerat till hösten 2026
Aktivt bidra till förbättring och utveckling av ekonomiska processer och rutiner
Upprätthålla regelbunden kontakt med internationella kollegor inom Ravago Group
Om dig
Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att ta ansvar för ditt arbete. Du tycker om att arbeta självständigt men samarbetar också effektivt med kollegor i en internationell miljö.
Flera års erfarenhet av arbete inom redovisning, gärna i en internationell miljö
Goda kunskaper i Excel och erfarenhet av kontoavstämningar
God systemvana och erfarenhet av ekonomi- och affärssystem
Intresse för processförbättring och digitalisering
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Praktisk information
Omfattning: Deltid
Arbetsplats: På plats, cirka 3 dagar per vecka
Intensiva perioder: Ökad arbetsbelastning vid månadsbokslut samt vid semester och frånvaro
Du blir en del av en internationell organisation där du får möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och system i en flexibel och stimulerande arbetsmiljö.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan och välkomna dig som en del av Resinex AB:s och Ravago Groups fortsatta utveckling.
Resinex är en ledande distributör av polymerer och elastomerer i Europa och Turkiet. Företaget har en bred produktportfölj som inkluderar i princip alla typer av polymerer och elastomerer. Resinex är en del av den familjeägda Ravago-gruppen, som har över 10 000 anställda världen över. Ravago är ledande inom återvinning av polymerer och har varit verksamt inom detta område sedan starten 1961. Ravago är en nyckelleverantör av polymerer, kemikalier, livsmedelsingredienser och byggmaterial.
Resinex grundades 1988 och har över 400 anställda i Europa, med kontor och lager över hela regionen. Resinex är den enda distributören som täcker alla europeiska länder, Turkiet och FSU. Företaget erbjuder en kombination av lokal expertis och paneuropeisk räckvidd, och har över 13 000 kunder i Europa. År 2023 sålde Resinex cirka 800 000 ton polymerer och elastomerer. Resinex har ett stort fokus på digital utveckling och har bland annat utvecklat en kundportal samt andra interna system för att förbättra effektiviteten och kundupplevelsen. www.resinex.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-13
