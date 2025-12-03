Antagningshandläggare
Linköpings kommun / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2025-12-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential. Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-12-03Arbetsuppgifter
Som antagningshandläggare arbetar du med att administrera och hantera frågor i samband med ansökan och antagning av gymnasieelever till fyra av Östergötlands kommuner samt Region Östergötlands utbildningar. Arbetet består av myndighetsutövning och du behörighetsbedömer och handlägger ansökningar till gymnasieskolor utifrån statliga och kommunala bestämmelser och rutiner. Vidare innefattas i arbetet att informera studie- och yrkesvägledare om gällande bestämmelser. Du har dagliga kontakter via både mail och telefon med grundskolor, gymnasieskolor, studie- och yrkesvägledare, andra antagningskanslier, rektorer/skolchefer samt sökande och föräldrar.
Din arbetsplats
Gymnasieantagningen ingår i den administrativa enheten som är en del av utbildningsförvaltningen. Enheten ansvarar bland annat för placering i barnomsorg, skolval och skolskjuts samt gymnasieantagning. Arbetsgruppen består av tre antagningshandläggare som arbetar tätt tillsammans. Samarbete sker även med mottagningsgrupp för introduktionsprogram, systemspecialist, ekonomiavdelning samt sakkunniga för gymnasieskolan. Vi finns på Apotekaregatan i ljusa och trevliga lokaler. Arbetstiderna är förlagda till 07.55-17.00, med flextid.
Du som söker
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning samhällsvetenskap, systemvetenskap alternativt gymnasieexamen i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Erfarenhet av handläggning och/eller arbete inom utbildningssektorn, offentlig sektor eller motsvarande är ett krav. Vi ser även att du har goda kunskaper om gymnasieskolans regelverk. Kunskap, intresse och erfarenhet av att arbeta med IT som verktyg för administration är en förutsättning. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift då arbetet innebär kontakt med tjänstepersoner och medborgare samt dokumentation. Vi ser gärna att du har kunskap inom systemen ProCapita eller IST admin.
För att lyckas och trivas i rollen är du strukturerad och planerar ditt arbete på ett effektivt sätt och håller givna tidsramar. Då du kommer arbeta tätt med övriga antagningshandläggare och komma i kontakt med bland annat sökande och vårdnadshavare behöver du arbeta bra med andra människor och relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Eftersom arbetet innebär arbetstoppar vid till exempel antagningsperioder behöver du vara lugn och behålla ditt lugn även i pressade situationer och kunna prioritera rätt saker under press. Du är även flexibel och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheten i förändring.
Tester kan komma att användas som en del av bedömningsprocessen i den här rekryteringen.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16326
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Här finns plats för både mod och glädje
Vi är modiga, omtänksamma och kunniga kollegor som tillsammans stöttar närmare 170 000 invånare i livets alla skeden. Genom att våga tänka och göra på nya sätt växer vi som individer, samtidigt som vi bidrar till att Linköping fortsätter att utvecklas. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Jobbnummer
9625984