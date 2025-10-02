Ansvarsskadereglerare till Sensor Försäkring!
2025-10-02
I takt med vår tillväxt på Sensor Försäkring är vi i behov av en ansvarsskadereglerare till vår skadeavdelning.
Som ansvarsskadereglerare hos oss får du driva hela skadehanteringskedjan - från första kontakt till slutförd skadereglering. Du handlägger skadeståndskrav inom såväl privat- som företagsförsäkring och tillämpar aktuell lagstiftning och försäkringsvillkor.
Du ansvarar även för rättsskydd, vilket innebär att bedöma och reglera ersättning till ombud vid tvister. Ibland ingår entreprenad-allriskärenden. Kontakten med försäkringstagare sker främst via telefon och mejl, och du agerar som rådgivare och beslutsfattare i varierande komplexa situationer.
• Helhetsansvar för skadereglering - från uppstart, utredning och bedömning till beslut och kommunikation.
• Hantering av skadeståndsrättsliga frågor enligt relevant lagstiftning och försäkringsvillkor.
• Rättsskyddsreglering - utvärdera och reglera ombudskostnader.
• Kommunikation med uppdragsgivares kunder via telefon och e-post.
Vi söker dig som
• Vi ser gärna att du har juristexamen och några års erfarenhet av ansvarsskador eller försäkringsrätt.
• Är trygg i att ta egna initiativ, fatta självständiga beslut och har ett stabilt juridiskt omdöme.
• Utmärker dig genom kundnära service, tydlig kommunikativ förmåga - både muntligt och skriftligt
Du passar i teamet om du...
• Har en lösningsorienterad attityd och uppskattar rådgivning och service
• Arbetar strukturerat, planerar effektivt och trivs med självständiga uppdrag
• Är flexibel, nyfiken och redo att bredda din kompetens över olika skadeområden
• Kommunicerar klart och tydligt
• Bidrar till god samarbetskultur, trivsel och teamanda
• Lockas av att växa i ett företag i utveckling där du kan påverka och bidra aktivt
Vi vill att du ska lockas av att vi är en uppstickare på försäkringsmarknaden med allt vad det innebär. Du är prestigelös och beredd på att hugga i där det behövs med inställningen att vi gör det för företagets bästa, en förutsättning är att du trivs i en föränderlig miljö med korta beslutsvägar, vi är inget "Storbolag". För rätt person är det här en spännande resa som bara har tagit sin början, känslan av delaktighet och påverkan är enorm och i takt med företagets tillväxt finns även stora möjligheter för vår personal att växa.
Om ansökan
Vill du följa med på vår resa? Tveka inte att skicka in din ansökan, intervjuer sker löpande. Frågor besvaras av Tommy Grape på 070 395 77 11 alt. tommy.grape@sensorgroup.se
. Gå gärna in och läs mer om oss på, www.sensorforsakring.se
Sensor Försäkring är en nytänkande utmanare på svenska försäkringsmarknaden. Vi är idag ca 200 anställda i Luleå, Umeå, Stockholm och planerar tillväxt inom samtliga avdelningar det närmaste året. Alla anställda ingår i ett långsiktigt utbildningsprogram som syftar till att säkerställa att du får tillräckligt med verktyg för att lyckas i din yrkesroll samt att du över tid får möjlighet att utvecklas och ta dig an större och mer komplexa utmaningar hos oss. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sensor Försäkring Norden AB
