Ansvarig kock till Hemköp Torsplan!
2025-12-11
Ansvarig Kock till nyrenoverade Hemköp Torsplan - Stockholm
Är du en erfaren och matglad kock som trivs i högt tempo och vill arbeta i en modern butiksmiljö med stora möjligheter? Nu söker vi en ansvarig kock till det helt nyrenoverade Hemköp Torsplan, mitt i hjärtat av Hagastaden.
Om Hemköp Torsplan
Hemköp Torsplan är en nyrenoverad och modern matbutik mitt i hjärtat av Hagastaden, ett område som växer snabbt med både nya bostäder, kontor och ett pulserande stadsliv. Butiken är utformad enligt Hemköps senaste koncept med extra fokus på matglädje, färskvaror och en inspirerande kundupplevelse.
Här hittar gästerna allt från delikatess- och fiskdisk till egen varmmatsbuffé och butiksbakat bröd - allt presenterat i en ljus, fräsch och välkomnande miljö.
Med generösa öppettider och en stadig ström av både boende och förbipasserande är Hemköp Torsplan en naturlig matpunkt i området. Här arbetar man tillsammans för att skapa en butik där kvalitet, service och passion för mat står i centrum - varje dag.
För Hemköp är mångfald en styrka. Medarbetarnas kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och bättre beslut. Vi uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla tjänster.
Om rollen
Som ansvarig kock har du huvudansvaret för att planera och tillaga den dagliga lunchbuffén. Varje dag erbjuds ett flertal olika rätter, bland annat en kötträtt, en fiskrätt och ett vegetariskt alternativ. Här finns allt ifrån typisk husmanskost till rätter med en mer internationell inriktning. Du arbetar självständigt i köket och säkerställer att buffén håller hög och jämn nivå från öppning till stängning. För att trivas här tror vi att du är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Dessutom gillar du när tempot är högt och du är van att arbeta under tidspress. Tillsammans med dina kollegor ska du sköta den dagliga driften vilket innebär att du är service- och försäljningsinriktad, men även att du gärna jobbar över avdelningsgränser i butiken.
Dina arbetsuppgifter
Tillagning av lunchbuffé med dagliga rätter
Planering av menyer, råvarubeställning och förberedelser
Säkerställa hög kvalitet, god hygien och effektiva arbetssätt
Arbeta strukturerat med stora volymer
Ansvara för att köket fungerar smidigt samt bidra till en positiv matupplevelse för våra gäster
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som kock, gärna i volymkök eller restaurang med mycket gäster
Är kreativ, nyfiken och tycker om färg och form
Är trygg i att arbeta självständigt och ta ansvar
Har ett genuint matintresse och en god känsla för smak, kvalitet och presentation
Trivs i ett högt tempo och har god planeringsförmåga
Kommunicerar väl på svenska i tal och skrift
Du erbjuds Möjlighet att utveckla bufféutbudet och påverka menyer
Arbete i en nyrenoverad och modern arbetsmiljö
Kollektivavtalad lön, OB-ersättning, samt pensionsavsättningar enligt Handels kollektivavtal
Försäkringar genom kollektivavtal
Förstärkt föräldrapenning
Friskvårdsbidrag efter tre månaders anställning
Personalrabatt efter sex månaders anställning
En arbetsplats mitt i ett av Stockholms mest spännande stadsutvecklingsområden
Ersättning
Kontakt
Sara Mjörnell sara.mjornell@majola.se
