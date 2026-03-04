Ansvarig ingenjör - Elkomponenter, Audio
2026-03-04
eller i hela Sverige
Om rollen
Vi söker en positiv och driven Component Owner/Komponentägare med ansvar för högtalare till våra fordonssplattformar. Rollen passar både dig med några års erfarenhet och dig som är i början av din karriär, är driven vill ta stort ansvar och utvecklas i en teknisk miljö.
Du kommer att äga högtalarkomponenten och driva dialogen med leverantören, säkerställa installation i fordon samt arbeta praktiskt med tester och verifiering av ljudprestanda. Här är det viktigt att du har en "can do"-attityd, är kommunikativ och trivs med att ligga på leverantören för att driva fram resultat.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Ansvara för högtalarkomponenten genom hela utvecklings- och industrialiseringsfasen.
Driva och koordinera teknisk dialog med leverantör - säkerställa framdrift, kvalitet och leverans.
Hantera installationsfrågor i fordon, inklusive aktiviteter innan serieproduktion.
Delta i och genomföra tester av ljudprestanda och funktion.
Arbeta hands-on med verifiering och felsökning i fordon.
Säkerställa att krav uppfylls avseende kvalitet, funktion.
Samarbeta tätt med interna funktioner såsom system, inköp, produktion och kvalitet.
Vi söker dig som
Har teknisk utbildning inom exempelvis elektroteknik, mekatronik eller liknande.
Är strukturerad men samtidigt pragmatisk, lösningsorienterad och organiserad
Är kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor.
Har en positiv inställning och vågar ta initiativ.
Gillar att kombinera teoretiskt arbete med praktiskt, hands-on arbete i fordon.
Språkkrav
Flytande svenska i tal och skrift (krav).
Goda kunskaper i engelska.
Meriterande
Erfarenhet från fordonsindustrin, gärna tunga fordon.
Erfarenhet av ljudtester eller akustikrelaterat arbete.
Vi erbjuder
En utvecklande roll med stort eget ansvar.
Möjlighet att arbeta nära både leverantörer och fordon.
Ett engagerat team och en dynamisk arbetsmiljö.
Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Är du en person som tar ansvar, driver på och vill vara med och påverka ljudupplevelsen i våra fordon?
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: kamuran.ertekin@integroconsulting.se Omfattning
