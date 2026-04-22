Ansvarig för digital marknadsföring, e-handel samt gårdsbutik
Mitt lilla företag fortsätter att utvecklas, och i takt med att verksamheten växer söker jag nu dig som vill vara med och ta nästa steg tillsammans med mig.
Kort om mig och företaget
Jag startade bolaget när jag var 16 år och är idag 25. Mitt namn är Teodor - det hade du kanske redan listat ut ;)
Verksamheten är mycket bred, men brukar säga att den står på tre ben:
• Snickeri, vi snickrar det mesta, men är mest kända för våra exklusiva hönshus.
• Jakt & viltförvaltning, jag har ett par kommunjägaruppdrag, gör trafikeftersök åt polisen samt har större förvaltningsuppdrag inom jakt. Vi säljer även mycket jakttorn och åteltillbehör.
• Lantbruk, producerar grönbetesägg, säljer värphöns, hönsfoder, planerar att öppna gårdsbutik, biodling, odling.
Framöver ligger stort fokus på att utveckla vår marknadsföring, sociala medier, webbshop samt att bygga upp en ny fysisk gårdsbutik och foderbod i Upplands Väsby. Jag har lite väl många bollar i luften, så söker någon som vill vara med i ett tidigt skede och utveckla verksamheten.
Om rollen
Det här är en bred och utvecklande roll där du får möjlighet att:
Arbeta med och utveckla vår marknadsföring
Ansvara för sociala medier och innehåll
Vidareutveckla vår webbshop
Vara med och bygga upp vår gårdsbutik från grunden
För rätt person finns möjlighet att ta en nyckelroll och vara med och påverka företagets utveckling framöver!
Vi söker dig som
Har intresse för (eller är nyfiken på) gröna näringar, lantbruk, jakt eller snickeri
Har utbildning inom eller erfarenhet av e-handel, marknadsföring eller sociala medier
Är driven, självgående och gillar att ta ansvar
Det är ett plus om du även vill vara delaktig i det praktiska arbetet ibland, men det är inte huvudfokus.
Jag har ingen brådska - det viktigaste är att hitta rätt person.
Till en början kan det röra sig om några timmar i veckan (t.ex. vid sidan av studier eller annat jobb), med goda möjligheter att utöka över tid.
Placering är i Upplands Väsby, och delar av arbetet sker på plats på gården, resten kan ske hemifrån.
Goda pendlingsmöjligheter finns, och körkort är meriterande.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska.Så ansöker du
Låter detta intressant? Skicka ditt CV till:teodorwilsson@gmail.com
Bifoga gärna:
Kort personligt brev
Beskrivning av dina erfarenheter inom relevanta områden
Hur du tror att du kan bidra till att utveckla verksamheten
Länkar till portfolio eller sociala medier du arbetat med (om du har)
Urval sker löpande, så vänta inte för länge med att höra av dig
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: teodorwilsson@gmail.com
