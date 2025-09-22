Ansvarig för barnombud hos Maskrosbarn
2025-09-22
Har du vuxit upp med en förälder som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsatt dig för våld? Nu söker vi dig som vill jobba som ansvarig för vårt stöd Barnombud.
Om Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som ger stöd till de 700 000 barn i Sverige vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Maskrosbarn har sedan starten 2005 mött tusentals barn och ungdomar genom våra läger, stödsamtal, ungdomsgårdar och internetstöd. Vår målgrupp är barn i åldern 13-19 år. Vi är en arbetsplats som växer för varje år; idag är vi 35 heltidsanställda och ca. 200 engagerade över hela landet. Maskrosbarn har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Du kommer att arbeta som ansvarig för vårt barnombudsstöd, samordna våra barnombud och driva egna barnombudsärenden med ungdomar aktuella hos socialtjänsten. Som ansvarig för barnombuden arbetsleder och stöttar du dina kollegor. Du kommer arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av stödet tillsammans med närmaste chef samt med visst administrativt arbete, såsom enklare statistik och budget.
I dina barnombudsärenden jobbar du på ungdomarnas uppdrag för att hävda deras rättigheter gentemot myndigheter och beslutsfattare. Du skriver orosanmälningar, stöttar och motiverar ungdomar, följer med på möten med socialtjänst och skriver överklaganden.
Maskrosbarn bedriver även kurativ verksamhet genom att erbjuda stödsamtal för ungdomar inom målgruppen. Inom ramen för tjänsten utför du även stödsamtal på vårt kontor i Stockholm.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med sex månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse. Tjänsten är placerad i Stockholm, men resor till andra orter kan förekomma i uppdraget. Viss möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse och när verksamheten tillåter.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har socionomexamen
Har minst 3 års arbetslivserfarenhet från socialtjänsten; inom mottagning och/eller utredning av barn och unga
Har kunskap om insatser och processer hos socialtjänsten
Har god kunskap om barns rättigheter
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har arbetat handledande mot kollegor samt om du har erfarenhet av samtal med ungdomar.
Som person vill vi att du har en god förmåga att skapa relation till, och tillit hos, ungdomar och kollegor - du behöver vara snäll och prestigelös. Du känner dig trygg med dina kunskaper om barns rättigheter och aktuell lagstiftning och tycker om att arbeta handledande och stöttande gentemot kollegor. Rollen innebär såväl administrativa som operativa uppgifter och du behöver tycka om att växla mellan dessa. Vidare söker vi dig som är självgående och duktig på att prioritera, samt är flexibel, då arbetet innebär vissa resor samt kvällsarbete då och då.
Då vi arbetar med identifikation som metod behöver du själv identifiera dig som ett maskrosbarn; du har vuxit upp med en förälder som har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsatt dig för våld. Du behöver ha bearbetat din uppväxt och må bra idag. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 oktober 2025. Ansökan sker via vårt rekryteringssystem där vi vill att du bifogar CV och personligt brev (bifoga personligt brev under "Övriga dokument"). I det personliga brevet vill vi att du besvarar följande frågor;
Beskriv kort din uppväxt samt hur du bearbetat dina uppväxtupplevelser.
Beskriv vilka arbetslivsmässiga och personliga erfarenheter som skulle komma dig till nytta i rollen.
Vad ser du som den största utmaningen för dig i rollen?
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vid anställning krävs utdrag ur polisens belastningsregister (arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg).
Vid frågor är du välkommen att kontakta Maria Pihlgren, gruppchef inom stödverksamheten på maria@maskrosbarn.org
Lön enligt överenskommelse
