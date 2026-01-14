Anställning av tekniker
2026-01-14
Är du tekniskt kunnig? Då kan du vara den vi söker som servicetekniker till oss på Bilia BMW & Mini i Trollhättan. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Vi är en inkluderande organisation som inte bara värdesätter dina kompetenser utan ger dig plats att växa genom spännande utbildningar, stöttning, samarbete och bra utvecklingsmöjligheter. Här blir du en nyckelspelare i att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som servicetekniker utför och diagnostiserar du service och bilreparationer samt arbetar med felsökning. Genom ditt professionella och positiva förhållningssätt hittar du bästa möjliga lösning för varje kund genom fackmannamässiga bedömningar och rådgivning. I tjänsten samverkar du med kundmottagare, bildelsavdelning och verkstadschef. Du trivs med att bidra till en kreativ, trivsam laganda och en väl fungerande arbetsplats.
Vad vi önskar av dig
Du har fordonsteknisk utbildning motsvarande lägst gymnasienivå samt B-körkort. Du bör ha erfarenhet från arbete med bilreparationer. Du har goda datorkunskaper och förmågan att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning och placering är på Bilia BMW & Mini i Trollhättan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
