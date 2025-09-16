Anslutningstekniker
2025-09-16
Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom energibranschen? Vår klient söker en driven Anslutningstekniker för att bli en del av ett dynamiskt team och arbeta med spännande projekt som formar framtidens energiinfrastruktur.
OM TJÄNSTEN
Som Anslutningstekniker kommer du att vara en nyckelperson i vårt klientens team, där du bidrar till att säkerställa smidiga anslutningsprocesser inom energisektorn. Du kommer att arbeta i en roll som kombinerar teknisk expertis med social interaktion, och bidra till att bygga relationer med kunder och kollegor.
Du erbjuds
• En fot in på ett företag som vill satsa på dig och din utveckling
• Ett långsiktigt uppdrag med goda möjligheter att på sikt bli anställd direkt av kunden, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet
• Personlig coachning från din konsultchef på Academic Work likväl som från din närmsta kontaktperson hos kundföretaget
Dina arbetsuppgifter
Som Anslutningstekniker kommer du tillhöra back office-supporten i teamet anslutning. Du kommer att hantera webbföranmälnningar som kommer in till er på anslutning med fokus mot solceller. Du räds inte att prata i telefon med installatörer, entreprenörer och kunder. Tjänsten passar dig som har en elbakgrund, och vill utvecklas vidare inom energibranschen. Ambition och driv är två nycklar för att du ska lyckas i din roll. Här är en chans för dig som vill få en stor inblick i energibranschen och lära dig mycket inom anslutning.
VI SÖKER DIG SOM
• Är obehindrad i det svenska språket
• Har ett stort tekniskt intresse för att förstå elnätet, hur det är uppbyggt och fungerar
• En praktisk utbildning mot el, drifttekink eller arbetslivserfarenhet som elektriker, alternativt annan likvärdig erfarenhet
Det är också meriterande om du
• Tidigare arbetat i SAP
• Besitter kunskaper om distributionsteknik
Som person är du:
• Samarbetsvillig
• Problemlösande
• Noggrann
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid
