Anläggningsingenjör Drift & Underhåll
2026-03-11
Vill du bidra till ett tryggt och fungerande vägnät? Vi växer och utökar nu vårt team med en ny kollega till vår drift- och underhållsverksamhet i Hedemora. Hos oss erbjuds du en varierad och utvecklande roll där du får möjligheten att lära dig verksamheten från grunden.
Om rollen
Som anläggningsingenjör blir du en viktig del av vårt team som ansvarar för drift och underhåll av vägar inom Driftområde Hedemora. Du får en bred roll där du kombinerar planering och administration med arbete ute i fält längs våra vägar. Vi ger dig möjlighet att växa med oss - målet är att du på sikt ska kunna ta en ledande roll.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att planera, samordna, utveckla och följa upp våra drift- och underhållsarbeten. I arbetet ingår även hantering av driftrapporter och GPS utrustning samt övrig administration. Du kommer att bistå arbetsledningen i projektens alla delar i de projekt vi utför inom hela Driftområde Hedemora.
Beredskap kommer ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Mycket goda IT-kunskaper
Förmåga att läsa och tolka dokument och handlingar
Körkort för personbil (B)
Flytande i svenska, i både tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet från drift och underhåll, entreprenad eller anläggningsbranschen.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har ett starkt driv. Du tar initiativ, gillar att lösa problem och trivs med att samarbeta. Din servicekänsla och ditt engagemang gör dig till en uppskattad kollega.
Varför Peab?
Hos Peab blir du en del av en organisation som värnar om sina medarbetare och den samhällsnytta vi skapar. Du får möjlighet att utvecklas både i din yrkesroll och som ledare genom Peabs interna utbildningar, ett stöttande ledarskap och stark gemenskap.
Praktisk information
Placeringsort: Hedemora
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Beredskap: Ingår efter introduktion
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Platschef Patrik Hansson på patrik.hansson4@peab.se
och har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta Rekryteringsspecialist Frida Thorén på frida.thoren@peab.se
Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
