Anläggningsarbetare
2025-09-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Är du en erfaren anläggningsarbetare med intresse för varierande mark- och anläggningsprojekt? Vill du arbeta i ett stabilt företag med god sammanhållning, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Då kan detta vara jobbet för dig!
Utetjänst söker just nu en anläggningsarbetare till verksamheten i Göteborg. Ansök här!
Som anläggningsarbetare hos Utetjänst kommer du att arbeta med varierande typer av mark- och anläggningsprojekt för såväl kommersiella som offentliga uppdragsgivare. Du kommer arbeta med grundläggning, VA-arbeten, gatubyggnationer, finplaneringar samt planteringar där du tar ett stort ansvar i den dagliga produktionen.
För att lyckas i rollen har du:
B-körkort
Ett par års erfarenhet som anläggningsarbetare
Meriterande: erfarenhet av laser och GPS
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en självgående och ansvarsfull lagspelare. Utöver detta är du en initiativtagande person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Utetjänst erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar
Familjär känsla med korta beslutsvägar
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Utetjänst med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Utetjänst:
Utetjänst i Kungsbacka är specialiserade på att projektera, utföra och samordna entreprenader inom alla typ av markarbeten i Göteborg med omnejd. De utför alla typer av mark- och anläggningsprojekt för såväl kommersiella som offentliga uppdragsgivare inom grundläggning, VA-arbeten, gatubyggnationer, finplaneringar och planteringar samt lekplatsbesiktning. Företaget har en erfaren organisation av projektsamordnare, hantverkare, anläggningsarbetare och planterare med hög kompetens.
Utetjänst är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
