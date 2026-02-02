Anläggnings arbetare
Vi söker anläggare - Gävle
Vi söker självgående anläggare för uppdrag i Gävle med omnejd.
Du kan vara bosatt var som helst i Sverige - vi står för boende på arbetsorten.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
* Mark- och anläggningsarbeten
* Utsättning och höjdsättning
* Arbete efter ritning och arbetsbeskrivning
* Dagligt arbete med laser (krav på god vana)
* Självständigt arbete samt i lag
Vi söker dig som
* Har erfarenhet som anläggare
* Är självgående och tar ansvar för ditt arbete
* Har god kunskap av laser (rotationslaser / rörlaser)
* Kan läsa ritningar och förstå höjder
* Är pålitlig och har god arbetsmoralKvalifikationer
* Dokumenterad erfarenhet inom anläggning
* God laser-vana
* Svenska i tal (eller fungerande arbetskommunikation)
* B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
* Arbete på annan ort - boende ingår
* Heltidsarbete, måndag-torsdag (vid rotation)
* Marknadsmässig lön efter erfarenhet
* Trygga anställningsvillkor
* Långsiktiga projekt
Arbetsort: Gävle
Boende: Ordnas av företaget
Start: Enligt överenskommelse
Skicka cv till streetmeatab@outlook.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: Streetmeatab@outlook.com
Detta är ett heltidsjobb.
805 91 GÄVLE
