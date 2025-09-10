Anläggare
2025-09-10
Är du en erfaren anläggare med intresse för markentreprenader? Vill du arbeta i ett stabilt företag med god sammanhållning, hög kvalitet och frihet under ansvar? Då kan detta vara jobbet för dig!
Bjäre Entreprenad söker just nu en anläggare till verksamheten i Malmö och Ängelholm. Ansök här!
Som anläggare hos Bjäre Entreprenad arbetar du med varierande projekt inom markentreprenader, så som grundläggningar, VA-jobb och finplanering. Du tar ansvar och är involverad i löpande beställningar av material och grusbilar i samråd med arbetsledningen. I rollen utgår du hemifrån och arbetar med stor frihet under ansvar.
För att lyckas i rollen har du:
B-körkort
Erfarenhet av markentreprenader
Meriterande: förarbevis på grävmaskin och/eller hjullastare
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en noggrann och strukturerad lagspelare. Utöver detta är du en serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Bjäre Entreprenad erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar
Möjlighet till personlig utveckling inom företaget
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Bjäre Entreprenad med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Bjäre Entreprenad:Bjäre Entreprenad arbetar med företag och privatpersoner. De flesta av våra projekt finns i Skåne och södra Halland. Vårt breda utbud av tjänster inkluderar grundarbeten, schaktning, rörläggning, stödmurar, dräneringar, vatten- och avloppsinstallationer, finplanering, sten- och plattsättning, lek- och parkområden samt anläggning av trädgårdar. Ersättning
