Anläggare - Borås/Alingsås Vårgårda

2026-03-10
Vill du jobba i ett tryggt familjeföretag med varierande arbetsdagar och moderna projekt? Då kan du vara vår nästa anläggare.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Hos Falks Markentreprenad får du ett självständigt och varierat jobb där ingen dag är den andra lik. Du arbetar med allt från mindre servicejobb till större entreprenader - alltid med kvalitet och säkerhet i fokus.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet inom mark och anläggning
• Har yrkesbevis/anläggningsutbildning
• Kan läsa ritning och arbeta med laser- och mätutrustning
• Är en positiv lagspelare som kan arbeta självständigt
• Har god problemlösningsförmåga och vilja att utvecklas
• Har B-körkort (E är meriterande)
Vi erbjuder
• En trygg arbetsplats med familjär stämning
• Varierande arbetsuppgifter
• Möjlighet att påverka jobbet och utvecklas i rollen
• Placering i Vårgårda med omnejd
Intresserad?
Skicka ditt ansökan till Hanna Haggren: hanna@falksmarkentreprenad.se
Märk ansökan med "Anläggare". Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: hanna@falksmarkentreprenad.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Falks Markentreprenad AB
(org.nr 556678-7577) Jobbnummer
9787047