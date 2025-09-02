Ankomstkontrollant till Saab
Om företaget Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Affärsområdet Surveillance är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot. På Surveillance hittar du en kreativ arbetsmiljö som kännetecknas av engagemang, professionalism och arbetsglädje. För Saab är det självklart med balans mellan arbete, fritid och familjeliv. Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att utvecklas inom vårt teknikområde samtidigt som du utvecklas inom nya inriktningar och på så sätt fördjupar dina kunskaper. I den tillväxtfas vi är i och med många kompetenta kollegor finns stor utvecklingspotential för både dig och teamet. De har god sammanhållning och gillar att ha roligt på jobbet!
Dina arbetsuppgifter Som ankomstkontrollant arbetar du med mottagning och kvalitetskontroll av material för att säkerställa att det överensstämmer med ritningar och kravställda standarder. Du säkerställer att materialet hanteras korrekt från det att det anländer till dess att det presenteras för produktionen. Arbetet innebär avsyning, kontroll och mätning av olika gods, samt identifiering och hantering av avvikelser. Du kommer att arbeta både självständigt och i samarbete med andra i Quality Inspection-gruppen.
I rollen ingår även att dokumentera kontrollresultat i interna system och säkerställa att all dokumentation är korrekt och lättillgänglig. Du kommer att ha kontakt med olika avdelningar såsom inköp och konstruktion för att driva utredningar och lösa problem kopplade till materialavvikelser.
Mottagning och kontroll av ankommet material
Ritningsläsning och arbete utifrån tekniskt underlag
Dokumentation och rapportering i interna system
Identifiering och hantering av avvikelser
Arbetet är både dag- och kvällstid. Din profil Vi söker dig som har erfarenhet av materialkontroll och ritningsläsning. Det är en fördel om du även har arbetat med mekanik tidigare. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team.
Rollen kräver god datavana och ett strukturerat arbetssätt, då dokumentation och administrativa uppgifter är en viktig del av arbetet. Eftersom samarbeten med andra avdelningar ingår, är det viktigt att du är serviceinriktad och har lätt för att kommunicera både på svenska och engelska.Kvalifikationer
Erfarenhet av materialkontroll
Erfarenhet av arbete inom mekanik
Goda kunskaper i ritningsläsning
God datavana
Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Ansökningsförfarande
I denna rekryteringsprocess samarbetar Saab med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag med målet till fortsatt anställning hos Saab. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Christian Andersson-Gran, 072-543 40 10 alt. christian.andersson-gran@skill.se
.
Tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Sök redan idag! Ersättning
