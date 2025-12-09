Ankomstkontrollant till Saab
Om företaget Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Affärsområdet Surveillance är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot. På Surveillance hittar du en kreativ arbetsmiljö som kännetecknas av engagemang, professionalism och arbetsglädje. För Saab är det självklart med balans mellan arbete, fritid och familjeliv. Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att utvecklas inom vårt teknikområde samtidigt som du utvecklas inom nya inriktningar och på så sätt fördjupar dina kunskaper. I den tillväxtfas vi är i och med många kompetenta kollegor finns stor utvecklingspotential för både dig och teamet. De har god sammanhållning och gillar att ha roligt på jobbet!
Dina arbetsuppgifter Som ankomstkontrollant ansvarar du för att kontrollera inkommande materiel från externa leverantörer och säkerställa att allt överensstämmer med tekniska krav, ritningar och inköpsunderlag. Du ser till att materialet håller rätt kvalitet och hanteras korrekt innan det går vidare till produktionen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar: * Kontroll av leveranser avseende antal, mängd och kvalitet * Granskning av materiel mot ritningar och teknisk dokumentation * Säkerställande och arkivering av tillhörande dokumentation * Avvikelsehantering, reklamationer och felrapporter * Rapportering av dokumentationsbrister enligt gällande rutiner * Dokumentation och rapportering i interna system * Aktivt arbeta med ständiga förbättringar
Du kommer att vara en viktig del av Quality Inspection-gruppen och samarbeta nära både inköp, konstruktion och produktion. Din profil Vi söker dig som har erfarenhet av kvalitets-, kontroll- eller tekniskt arbete och som är både noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du är analytisk och arbetar systematiskt, med ett tydligt kvalitetsfokus och förmåga att upptäcka detaljer som kan påverka säkerheten. Du trivs med att arbeta självständigt men också i nära samarbete med andra funktioner inom organisationen.
För att lyckas i rollen har du: * Erfarenhet av kvalitetskontroll, materialkontroll, inspektion eller tekniskt arbete * Förmåga att läsa och förstå teknisk dokumentation och ritningar * Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift * God datavana * Grundläggande ESD-kunskap, särskilt vid arbete med elektronik
Det är meriterande om du har erfarenhet av mekanik samt tidigare arbetat med avvikelsehantering eller reklamationsprocesser.
Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Ansökningsförfarande I denna rekryteringsprocess samarbetar Saab med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag med målet till fortsatt anställning hos Saab. Annonsen kommer att ligga ute över julledigheten och urvalet påbörjas efter årsskiftet, vilket innebär att återkoppling kan dröja något längre än vanligt. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare: Josefine Thorin, josefine.thorin@skill.se Ersättning
