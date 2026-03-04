Anestesisjuksköterska till operation
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping
2026-03-04
Är du intresserad av att arbeta med akutsjukvård och högspecialiserad operationssjukvård i världsklass? Då ska du söka dig till ett av landets bästa sjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping.
Går du och funderar på något nytt i din karriär?
Vårt erbjudande
På vår operationsavdelning finns de två sammanbundna enheterna Nord och Syd, där anestesi- och operationservice ges till olika kirurgiska inriktningar. Här bedrivs högteknologisk avancerad operationssjukvård och akut omhändertagande av traumapatienter. Operation Nord är inriktad på neurokirurgi med endovaskulär interventionsbehandling, öron-näsa-halskirurgi, avancerad bukkirurgi, gynekologi, urologi och robotkirurgi. Operation Syd bedriver ortopedi, ryggkirurgi, hand-och plastikkirurgi med brännskadevård samt en barnenhet med blandad barnkirurgi. Här finns också en specialenhet som inrymmer anestesiservice för utgårda verksamheter. Våra enheter bedriver både elektiv- och akutkirurgi med arbetet förlagt dygnet runt.
Vi erbjuder dig:
Ett omväxlande och stimulerande arbete där anestesisjuksköterskan har en betydelsefull roll i samarbetet med kollegorna i operationsteamet. Här finns en trivsam arbetsplats med teamarbete som präglas av engagemang, nyfikenhet, ansvar och respekt för patienten och varandra. Vi utgår från patienten och arbetar för att varje medarbetare ska få rätt kompetens för att kunna upprätthålla en hög kvalitet och hög patientsäkerhet. Vi erbjuder en individanpassad introduktion och du får även möjlighet till kompetensutveckling, rotationstjänst, intern och externa utbildningar samt forskning. Vi ingår i ett hälsobefrämjande projekt vilket innebär 34 timmars arbetsvecka med heltidslön när man ingår i 24/7 verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som anestesisjuksköterska kommer du att ha en sektionstillhörighet, men med viss introduktion på alla sektioner. Detta innebär att du arbetar på din sektion men har kunskap om akuta ingrepp på respektive enhet jourtid. Vi söker nu ny medarbetare till kirurgoperation och neuro/öronoperation.
Vi träffar dig gärna och presenterar våra verksamheter. Om du vill vara med en dag och se hur vår verksamhet fungerar, hör gärna av dig!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård.
Du ska ha goda svenska språkkunskaper i tal och skrift då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor. Stor vikt läggs på personlig lämplighet och mognad. Meriterande är om du har arbetslivserfarenhet av anestesisjukvård på operationsavdelning.
Arbetet präglas av spänning och variation där du får använda din flexibilitet och problemlösnings-förmåga. Du är en nyfiken person och vill vara med att bidra till verksamhetens utveckling. Du är trygg, självgående och strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet. Du trivs med teamarbete och arbetar bra med andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du en engagerad person som vill vara med och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Stämmer den här beskrivningen in på dig? Sök till oss!
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Anopiva Kontakt
Vårdenhetschef Åsa Gustafsson asa.c.gustafsson@regionostergotland.se 010-1038408 Jobbnummer
9775629