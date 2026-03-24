Aneby kommun söker lokalvårdare
2026-03-24
Om arbetsplatsen
Välkommen till Aneby kommun och kommunserviceavdelningen! Aneby kommun är en värderingsstyrd arbetsgivare som präglas av öppenhet, utveckling och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en förebild inom offentlig sektor, där engagemang och stolthet genomsyrar verksamheten.
Nu söker vi dig som vill börja arbeta inom lokalvården. Vi erbjuder dig ett arbete i en liten organisation, där du får möjlighet att utvecklas och utmanas i din roll som lokalvårdare. På lokalvårdsenheten bryr vi oss om varandra och strävar efter en hjälpsam kultur där trivsel och engagemang är i fokus. Läs mer om varför du ska jobba i Aneby kommun, vår värdegrund och dina framtida kollegor på vår hemsida: Jobba hos oss - Aneby (https://aneby.se/jobbahososs)
Om rollen
Huvuduppdraget för våra lokalvårdare är att tillsammans se till att våra fastigheter är välskötta och välstädade så att verksamheterna får så goda förutsättningar som möjligt. Lokalvårdsarbetet utförs på dagtid i lokaler där verksamhet pågår. Vi städar i skolor, förskolor, äldreboende, sporthallar, bibliotek och kontorslokaler. Främst kommer ditt uppdrag bestå av daglig, professionell- och hygienisk städning samt storstäd.
Du, tillsammans med dina kollegor, planerar och utför arbetet med hög kvalité.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd och ansvarstagande med förmåga att ta egna initiativ. Du har lätt att skapa goda relationer och bemöter både kunder och kollegor på ett respektfullt och professionellt sätt.
I arbetet har vi en varierande vardag där vi hjälps åt för att lösa det dagliga arbetet. Det innebär att vi gärna ser att du trivs med att:
• Vara flexibel
• Göra löpande prioriteringar
• Hantera stressiga situationer när det behövs.
Vi arbetar både självständigt och i arbetslag, och söker därför dig som har god samarbetsförmåga.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Har du erfarenhet eller utbildning av lokalvård så är det meriterande, men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Körkort B är ett krav då resor förekommer i tjänsten.
Övrigt
Inför anställning genomför Aneby kommun en registerkontroll enligt gällande lag. Du behöver också kunna visa att du har svenskt medborgarskap eller giltigt arbetstillstånd.
Eventuell kontakt från rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314733". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aneby kommun
(org.nr 212000-0498) Arbetsplats
Aneby kommun, Kommunserviceavdelningen Kontakt
Enhetschef
Kalle Tegenfeldt kalle.tegenfeldt@aneby.se 0380-46316 Jobbnummer
