Analytiska kemister till Mpya Sci & Tech
2026-03-26
Mpya Sci & Tech was created by and for people who love technology and science. We're not here to do what everyone else is doing. We believe that real talent lies in individuals who dare to keep growing throughout their entire lives. With extensive experience and deep industry knowledge, we've built a forward-leaning and cutting-edge company-our way.
At Mpya Sci & Tech, we believe in a sustainable working life where we build a culture together based on genuine involvement, eager curiosity, and the freedom to be yourself. Learn more at: www.mpyascitech.com.
Allt börjar i labbet.
I en analys som måste hålla - inte bara idag, utan varje gång.
Vi söker analytiska kemister som vill arbeta nära både data och beslut. Där noggrannhet, metodförståelse och kvalitet inte bara är viktiga delar, utan själva grunden i det du gör.
Hos Mpya Sci & Tech får du arbeta i uppdrag där din kompetens bidrar till att utveckla, kvalitetssäkra och förbättra analysmetoder inom läkemedelsindustrin. Samtidigt blir du en del av ett nätverk av kollegor som delar erfarenheter och stöttar varandra i vardagen.
Varför Mpya Sci & Tech?
Vi är ett konsultbolag där nytänkande möter struktur och ansvar. Här blir du en del av ett sammanhang där kompetens och samarbete står i fokus.
Som konsult matchas du med uppdrag utifrån verksamhetens behov, din kompetens och dina ambitioner. Tillsammans med din konsultchef har du en nära dialog kring utveckling och nästa steg framåt.
Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal, bra förmåner och fokus på ett hållbart arbetsliv - i en inkluderande arbetsmiljö där respekt, tillhörighet och långsiktighet är viktiga delar.
Om rollen
Som analytisk kemist hos Mpya Sci & Tech arbetar du i uppdrag hos kunder inom läkemedelsindustrin i hela Mälardalen, där du använder din analytiska kompetens och laboratorieerfarenhet för att säkerställa tillförlitliga resultat. Uppdragen varierar, men fokus ligger alltid på noggrannhet, kvalitet och robusta analyser.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på uppdrag, men kan till exempel innebära att du utvecklar och optimerar analysmetoder, validera metoder samt kvalificera instrument och analysutrustning. Du kan också bidra i tech transfer av analysmetoder och säkerställa att arbetet följer gällande regelverk och kvalitetsstandarder. På så sätt blir din kompetens en viktig del av både kundens processer och utveckling.
Vem är du?
Du trivs i gränslandet mellan analys, kvalitet och utveckling. Du är noggrann, lösningsorienterad och har ett strukturerat arbetssätt. Samtidigt är du flexibel och har lätt för att sätta dig in i nya sammanhang.
Du trivs i samarbeten och arbetar gärna tillsammans med olika funktioner och kompetenser, där du bidrar med din expertis och samtidigt är lyhörd för andras perspektiv. Variation i uppdrag och arbetssätt ser du som en naturlig del av rollen.
Vi ser att du har:
• Akademisk utbildning inom analytisk kemi, biokemi eller motsvarande
• Några års erfarenhet av laborativ arbete i GMP-miljö, med inriktning mot kromatografi
• Erfarenhet av något eller flera av följande: metodutveckling, validering av analysmetoder, stabilitetsstudier och tech transfer
Meriterande:
• Erfarenhet av non-target screening med högupplösande LC-MS (Q-Tof), och erfarenhet inom extractables & leachables (E&L)-studier, inklusive dataanalys i UNIFI (Waters)
• Erfarenhet av instrumentkvalificering (IQ/OQ/PQ)
Nyfiken?
Vi välkomnar ansökningar fram till 26/4, men urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten eller hur det är att jobba på Mpya Sci & Tech - hör av dig!
Jasmin Khatibi, rekryterare jasmin.khatibi@mpyascitech.com
| 076-163 63 00
eller
Jasmin Sandberg, konsultchef jasmin.sandberg@mpyascitech.com
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig! Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mpya Sci & Tech AB
(org.nr 559210-7204)
Mpya Sci & Tech
9821410