Analytiker till system & data på kapitalförvaltning
2026-05-05
Har du erfarenhet av datahantering och analys inom finansbranschen samt arbete med systemförvaltning? Då kan detta vara rätt tjänst för dig, där du får möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att vidareutveckla verksamheten.
Om kunden Vår kund är en statlig myndighet inom finans- och förvaltningsområdet som ansvarar för långsiktig och aktiv kapitalförvaltning åt ett stort antal stiftelser och fonder.
Verksamheten omfattar både förvaltning av finansiella tillgångar och kvalificerade stödtjänster som risk- och avkastningsanalys, värdepappersadministration samt ekonomiadministrativa processer. Myndigheten arbetar även med avancerad databehandling, rapportering och systemstöd kopplat till kapitalförvaltning.
Organisationen är relativt liten men kunskapsintensiv, med fokus på stabilitet, noggrannhet och hög kvalitet i analys och rapportering till externa uppdragsgivare.
dagliga avstämningar av värdering, avkastning och risk
månadsrapportering till kunder
systemsupport och viss utveckling av våra IT-system (bl.a. SimCorp Dimension)
datahantering, kvalitetssäkring och analys i utvecklingsprojekt
Vi erbjuder en roll i en liten, samarbetsinriktad enhet där du är med och utvecklar framtidens rapporterings- och analyslösningar.
Kompetenskrav & erfarenhet
Vi söker dig med erfarenhet av dataanalys och finans, du kommer med erfarenhet från kapitalförvaltning, fondverksamhet eller Treasury. Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi, systemvetenskap eller motsvarande kompetens. Du har minst tre års erfarenhet från finansbranschen samt en god förståelse för dataanalys.
Det är meriterande om du har erfarenhet av BI-verktyg, SimCorp Dimension, risk- och avkastningsanalys samt datavisualisering.
Vi värdesätter att du är ansvarstagande, har god samarbetsförmåga, är analytisk och har ett starkt driv.
Längd på uppdrag Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag via Capega, med ambitionen att övergå i en direktanställning hos kunden efter avslutat konsultuppdrag. Vi ser gärna att du är tillgänglig omgående, alternativt efter sommaren.
Ansökan & kontakt Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryteringskonsult Åsa Ollert. Vi kommer löpande att presentera kandidater till vår kund, vilket innebär att om tjänsten är av intresse tveka inte att ansöka per omgående.
Om Capega Capega är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i centrala Stockholm. Vi är specialiserade på interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, fastighet, bank, finans & försäkring. Som helhetsleverantör hjälper vi er att tillsätta tjänster på alla nivåer med rätt kompetens. Läs mer om oss på www.capega.se
och ta en första kontakt.
Konsult hos Capega Som konsult hos Capega blir du en del av ett personligt bolag som med bred kompetens och stort nätverk ger dig rätt förutsättning att utvecklas inom din yrkesroll. Då vi värdesätter dig och dina kvalifikationer är det viktigt för oss att du trivs som vår konsult. Du får en engagerad konsultchef som känner till din bransch väl och du erbjuds goda anställningsvillkor med friskvårdbidrag och tjänstepension.
