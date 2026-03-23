Analytiker inom militära underrättelser
2026-03-23
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker analytiker med ryska kunskaper och som har intresse för militära förhållanden. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som analytiker hör du till en enhet inom avdelningen för Signalunderrättelser. Avdelningen arbetar med inhämtning av råmaterial, bearbetning samt analys och levererar underrättelserapporter och andra tjänster till myndighetens uppdragsgivare.
I rollen som analytiker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ansvara för givna arbetsområden genom att analysera på operativ och strategisk nivå, framförallt i form av:
Förstå och översätta inhämtad information, delvis på ryska och engelska
Bearbeta och analysera olika typer av data och material
Följa utvecklingen och händelser inom produktionsområdet
Skriva rapporter och presentationer samt anpassa produktionen efter kundens behov
Du kommer arbeta såväl i grupp som enskilt och periodvis kräver tjänsten arbete under tidspress. Stark sekretess råder i tjänsten samt beredskap och arbete på obekväm arbetstid förkommer. Resor både inrikes- och utrikes ingår i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av att analysera komplexa underlag och formulera resultat i skriftlig form
God datavana
God läs- och hörförståelse i ryska
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Kunskap om för militära förhållanden
Kunskap om för militära sjögående plattformar
Erfarenhet av signalspaning eller underrättelsearbete
Erfarenhet från arbete inom Försvarsmakten eller närliggande myndigheter
Erfarenhet av studier eller arbete från områden där ryska talas
Intresse för säkerhets-, utrikes- och försvarspolitik
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Personlig mognad: Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Flexibel: Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning . I denna rekryteringsprocess kommer språktester att tillämpas . För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00 .
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-04-19
Referensnummer 2026FRA167-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
