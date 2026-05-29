Ämneslärare SO/idrott, Björksätraskolan åk 7-9
I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
I Sandvikens kommunala grundskolor arbetar vi i en kultur där samarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Här skapas en trygg och stödjande miljö med höga förväntningar, vilket ger elever goda möjligheter att nå sina mål. Digital utveckling har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och varje elev har tillgång till en egen dator som stöd i undervisningen. Vår gemensamma värdegrund och en organisation med nära beslutsvägar bidrar till delaktighet, tydlighet och goda möjligheter till utveckling.
Björksätraskolan är en F-9 skola med nästan 700 elever, där cirka 380 elever går i årskurserna 7-9. Vi är en stolt del av Södra Grundskoleområdet tillsammans med Jernvallsskolan F-6 och Sätra skola F-6. Området har en gemensam rektor och sju engagerade biträdande rektorer som tillsammans leder arbetet framåt med fokus på kvalitet och utveckling.
Här möter du en skola som är både tillgänglig och naturnära. Goda kommunikationer, skog och natur precis utanför fönstret och flera idrottsanläggningar inom räckhåll skapar möjligheter till variation och rörelse.
Det som utmärker Björksätraskolan 7-9 är en varm och välkomnande atmosfär. Elever, personal och vårdnadshavare beskriver skolan som en trygg plats där alla blir sedda. Genom en aktiv elevhälsa, engagerade medarbetare, fasta vikarier och dedikerade elevcoacher skapar vi en stabil och stödjande miljö där elever kan utvecklas, både kunskapsmässigt och som människor.
Våra lärare arbetar med höga förväntningar och ett genuint engagemang, vilket ger resultat. Flertalet av våra elever lämnar skolan med behörighet till gymnasiet, redo att ta nästa steg i livet. Tillsammans vågar vi sikta högt och skapa en kultur där det är möjligt att nå sina mål.
Framgång bygger på samarbete. Därför värdesätter vi en nära och förtroendefull samverkan med hemmet, en avgörande del för elevernas möjligheter att nå sina mål.
Hos oss får du inte bara ett arbete, du får möjligheten att göra skillnad varje dag. Du får möta människor, inspirera, utvecklas och vara med och forma framtidens medborgare.
Vill du vara med och skapa morgondagens möjligheter tillsammans med oss på Björksätraskolan? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, intervjuer hålls löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
Som lärare i SO och idrott för årskurs 7-9 blir du en viktig del i att skapa en undervisning där elevernas utveckling står i centrum. Du arbetar både självständigt och tillsammans med ämneslaget för att utveckla undervisningen på ett hållbart och genomtänkt sätt.
Du bidrar genom att:
* Skapa en undervisning som utgår från elevernas behov och förutsättningar
* Vara en tydlig ledare och förebild i klassrummet
* Bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
* Delta aktivt i skolans utvecklingsarbete inom språkutveckling och undervisningsutveckling.
Vi gör varandra bättre genom att:
* Dela erfarenheter och kunskap i kollegiala forum
* Arbeta med ett lösningsfokuserat förhållningssätt
* Utveckla undervisningen tillsammans i ämneslag
* Ha ett gemensamt ansvar för elevernas trygghet och lärandeKvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du ha god pedagogisk insikt och förstå hur elever tar till sig kunskap på olika sätt. Du anpassar undervisningen utifrån individens behov och skapar förutsättningar för lärande. Ett strukturerat arbetssätt hjälper dig att planera och följa upp undervisningen på ett tydligt och effektivt sätt.
Samarbete är en naturlig del av vardagen. Du arbetar lyhört tillsammans med kollegor, delar erfarenheter och bidrar till ett öppet klimat där undervisningen utvecklas gemensamt. I en föränderlig skolmiljö är det också viktigt att kunna ta till sig nya idéer och arbetssätt och att se möjligheterna i dem. Genom att vara utvecklingsorienterad bidrar du till skolans gemensamma lärande.
För uppdraget krävs:
* Lärarlegitimation med behörighet i SO och idrott
* God kännedom om grundskolans styrdokument
* Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
God digital kompetens och vana att använda digitala verktyg är meriterande.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/264". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens Kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Louise Jakobsson louise.jakobsson@edu.sandviken.se Jobbnummer
9937089