Ambulerande Leg optiker Malmö

Är du legitimerad optiker och trivs med variation i din vardag? Vill du arbeta i en roll där du får kombinera kliniskt arbete och försäljning i butik? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu en ambulerande optiker till våra tre butiker i Malmö. I rollen kommer du att arbeta flexibelt mellan butikerna och bidra med din kompetens där behovet är som störst. Tjänsten innebär både arbete som optiker med synundersökningar och arbete som säljare i butik med professionell rådgivning kring bågar och glas.
Hos eyes + more arbetar du i harmoni med Butikschef, Säljare och Optikerassistenter för att bygga långsiktiga kundrelationer med våra kunder. Hos oss får du arbeta i en modern organisation som värdesätter en trivsam arbetsmiljö. Med vårt enkla koncept får du mer tid med varje kund - för att kunna skapa den bästa möjliga upplevelsen.
Eyes + more är en del av Nexeye, en framgångsrik och ambitiös koncern av detaljhandelsföretag som idag består av tre prisvärda optiska varumärken verksamma i fem europeiska länder.
Ansvarsområden
utföra synundersökningar
upptäcka avvikelser i ögat och vid behov remittera kunder till ögonläkare;
informera dina kunder om vilka glas och bågar som lämpar sig bäst för deras styrkor;
erbjuda bästa möjliga kundservice, så att våra kunder ser fram emot nästa möte med oss
Krav för tjänsten
Legitimerad optiker, oavsett om du har en DO/magisterexamen eller inte.
Utmärkt kommunikationsförmåga
Högt värdesätta det personliga mötet med kunden och sträva efter att bygga långsiktiga relationer
Vem är du?
För att trivas i rollen som ambulerande optiker hos oss på eyes + more krävs att du är flexibel och trivs med att arbeta på olika arbetsplatser. Du är självgående men också en lagspelare med en positiv attityd och inte rädd för att dela med dig av din kunskap till dina kollegor. Som optiker tillbringar du större delen av din arbetstid med patienter, därför lägger vi stor vikt på att man har lätt till att skapa goda relationer och inge förtroende. Dessutom ser vi gärna att du är social, serviceinriktad, pedagogisk och proaktiv. Då arbetet är kliniskt krävs det att man är strukturerad, detalj-orienterad och mycket noggrann.
Vad erbjuder vi dig?
Utöver en konkurrenskraftig lön så erbjuder vi även
En varierande tjänst
Friskvårdsbidrag
Generöst bonussystem baserat på teamets resultat
Årligen personalrabatt på glasögon eller solglasögon
Fria årliga glasögon
Vi erbjuder dessutom alla våra optiker att årligen delta på Optometridagarna, med resa och boende inkluderat. Kostnaden står självklart eyes + more för.
Hållbar arbetsmiljö med rimliga tidsbokningar, modern utrustning och ett starkt team som stöttar varandra.
Tjänsten är heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande
