Ambulanssjuksköterska
2025-09-24
, Sollefteå
, Kramfors
, Ånge
, Timrå
, Östersund
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade
Som ambulanssjuksköterska/sjuksköterska utför du vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ambulansstation.
Arbetet ger dig unika upplevelser utifrån de möten och skilda situationer du ställs inför. Vårt stora och varierade uppdrag ger dig som ambulanssjuksköterska stora möjligheter att utvecklas i din profession.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning i ambulanssjukvård. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i ambulanssjukvård sedan tidigare.
Körkort med lägst B-behörighet är ett krav, men vi ser gärna att du har C-behörighet. Det är meriterande om du har utryckningsförarutbildning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet där ett flexibelt förhållningssätt till att arbeta under ändrade omständigheter och i ett varierande arbetstempo liksom förmåga att kunna arbeta självständigt, kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter och fatta egna beslut är viktiga inslag.
Stora krav ställs på medicinska kunskaper, problemlösningsförmåga och fysisk uthållighet då fystester förekommer vid nyanställning och därefter var tredje år.
Som ambulanssjuksköterska är du ansvarsfull, du trivs och är trygg i din yrkesroll. Ditt arbetssätt präglas av att ha patienten och patientsäkerheten i fokus.
Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge patienterna bästa möjliga vård. Du är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har initiativförmåga och ansvarskänsla. Vi värdesätter att du är intresserad av att utvecklas i din profession samt att vara delaktig i att vidareutveckla vår verksamhet. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Ambulans Hammarstrand Kontakt
Enhetschef
Ann-Sofie Selahn ann-sofie.selahn@regionjh.se 0696-682512
