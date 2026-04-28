Amanuenser i datavetenskap
Sapere Aude - våga vara vis - är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 18 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb
Är du nyfiken på en karriär i akademin eller kanske bara vill ha ett extraarbete vid sidan av studierna? Ta chansen att bli amanuens och bygg din kompetens, ditt CV och skaffa värdefulla referenser inför kommande jobbsökande!Publiceringsdatum2026-04-28Beskrivning
Institutionen för matematik och datavetenskap söker amanuenser i datavetenskap för höstterminen 2026.
Inom ämnet ges utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Inför höstterminen 2026 söker vi nu amanuenser för undervisning och handledning i kurser på grundnivå. Arbetet som amanuens ger dig en möjlighet att vid sidan av dina studier få värdefull arbetslivserfarenhet, utveckla dina pedagogiska färdigheter och knyta kontakter inom akademin. Det är en chans att fördjupa dina kunskaper inom ditt ämnesområde och samtidigt bidra till andra studenters lärande.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som amanuens består av undervisning i datavetenskap, främst i form av att handleda laborationer. I arbetet kan även bedömning av laborationsrapporter och tentamina komma att ingå. Kurser som bedöms vara aktuella under höstterminen 2026 är DVGA01 Programmeringsteknik, DVGB08 Databasteknik, DVGB18 Datorsystemteknik ochDVGA24 Introduktion till programmering och databehandling.
För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.
Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Du ska vara antagen till ett utbildningsprogram vid Karlstads universitet. Vidare måste du ha läst den kurs du ska undervisa i eller motsvarande kurs.
Bedömningsgrunder
Det är av särskild vikt att du har goda studieresultat i allmänhet men speciellt i den kurs du ska undervisa i och i övriga kurser i datavetenskap. Vi fäster också särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Vidare fäster vi stor vikt vid att du har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska. Av stor vikt är också god administrativ förmåga samt engagemang i verksamheten.Anställningsvillkor
Anställningen som amanuens omfattar 10-20 % av heltid och rekryteringen avser flera tjänster. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse. Tillträde tidigast 2026-08-15, som längst till och med 2027-01-31. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskravet fortfarande är uppfyllt.Så ansöker du
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska bestå av:
personligt brev
CV
kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
intyg om pågående studier (eller antagningsbevis till något relevant program)
minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. Ange ref.nr REK 2026/113.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.
HR Excellence in Research
Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på kau.se/hrs4r. Så ansöker du
